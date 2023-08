Conoce los autos de lujo que exigió Neymar para fichar en Arabia Saudita

El 15 de agosto, Arabia Saudita le volvía a mostrar al mundo la infinita capacidad económica que posee su fútbol en la actualidad. En enero golpearon al mundo con el fichaje de Cristiano Ronaldo. Ahora fue el turno del brasileño Neymar, que firmó por dos años por el Al Hilal.

Curiosamente, el nuevo equipo de Ney cuenta para esta temporada prácticamente con una plantilla de nivel europeo: el portero Bono (ex Sevilla), el volante portugués Rúben Neves (ex Wolverhampton), el zaguero senegalés Kalidou Koulibaly (ex Chelsea), el mediocampista serbio Sergej Milinkovic-Savic (ex Lazio) y el delantero brasileño Malcom (ex Zenit). Ahora, el formado en Santos es la pieza maestra para un equipo de lujo.

Exigencias no sólo económicas

Sin embargo, para que Neymar accediera de dejar la alta competencia europea y llegar a la liga saudí, la oferta debió ser imposible de rechazar. El capitán de la Canarinha ganará 100 millones de euros y será el segundo mejor pagado de ese país, sólo por detrás del mencionado CR7. Pero no sólo lo tentaron económicamente: el nacido en Mogi das Cruzes tendrá una impactante casa con 25 habitaciones y chofer personal.

Como si esta fuera poco, en las últimas horas, según informó The Sun, otra de las exigencias del futbolista fue una colección de autos de lujo. En total son ocho vehículos, de los cuales se han filtrado cuatro, casi todos con un costo mayor a los 200 millones de pesos chilenos.

El primero es el Bentley Continental GT, un auto deportivo de la prestigiosa marca británica con motor W12 de 6.0 litros. Su costo en estos momentos va desde los 302 a los 310 millones de pesos.

Bentley Continental GT. Foto: Getty

El segundo es el Aston Martin DBX, con un motor V8 biturbo de 4.0 litros. Se especula que esta máquina fabricada en Inglaterra será utilizada para las actividades cotidianas de la estrella brasileña en sus desplazamientos por Arabia Saudita. El precio de este auto actualmente bordea los 208 millones de pesos.

Aston Martin DBX. Foto: Getty

Luego lo sigue el súperdeportivo Lamborghini Huracán, que tiene un costo de 216 millones de pesos. Un V10 atmosférico con uno de los mejores motores que se han creado en la última década.

Por último, Ney también podrá contar con un todoterreno para sus días en ese país. Se trata del Mercedes Clase G. El precio de este lujoso modelo varía según sus versiones y va desde los 149 a los 204 millones.