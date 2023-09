Castrilli se lanza contra Felipe González por polémica en el Superclásico: “Esta clase de árbitros bastardea el fútbol con esa actitud”

Javier Castrilli vuelve a sacar la voz. El exjefe de la Comisión de Arbitros de la ANFP, que le ganó una cifra millonaria al ente rector del fútbol nacional, no olvida su paso por el balompié criollo. En algo que se ha vuelto una costumbre, el exjuez se refirió al arbitraje. Esta vez, como era de esperar, el duelo que se llevó sus miradas fue el empate en el Superclásico que protagonizaron Universidad de Chile y Colo Colo en el Santa Laura.

El duelo terminó igualado 1-1, en un resultado que no termina de convencer a ninguna de las escuadras. No obstante, hubo una de las anotaciones que desató la polémica. En el 29′, dos minutos después del gol marcado por el Cacique, Ignacio Tapia anotó de cabeza el empate tras un tiro de esquina. No obstante, el lanzamiento se produjo fuera del área delimitada para cobrar un córner, algo que no fue apreciado por el árbitro Felipe González, sus asistentes ni el VAR.

En ese sentido, Castrilli apuntó directamente contra la decisión del colegiado: “El menosprecio de los árbitros por considerar estas cuestiones reglamentarias es una clara demostración de la falta de profesionalismo y responsabilidad con la que se encara la dirección de los partidos. Tal deleznable actitud afecta gravemente el nivel de la competencia”, señaló a través de sus redes sociales.

“Esta clase de árbitros bastardea el fútbol local con esa actitud, connota la importancia que le dan a la competencia. Es como si dirigieran solteros contra casados o rotos contra descosidos. Todo es lo mismo para ellos, total, nadie les dirá nada”, complementó.

Los dardos no terminaron ahí. De hecho, el otrora juez también cuestionó una dura infracción de Nery Domínguez sobre Carlos Palacios, que solo fue castigada con tarjeta amarilla: “¿Qué bárbaro, no? Sin posibilidad alguna de llegar al balón, desde atrás, aviesamente con la finalidad de pegar. ¿¿¿AMARILLA??? JAJAJAJAJAJA, TREMENDO”, señaló.

Una rivalidad con historia

González y Castrilli cuentan con un denso historial de disputas entre sí. Sin ir más lejos, hace menos de un mes, ambos protagonizaron una nueva polémica. El juez dejó sin sanción una falta contra Fernando Zampedri, en la derrota de Universidad Católica con Audax Italiano, a pesar de revisar la acción en el VAR. Esto, incluso, fue condenado por el jefe de la comisión arbitral Roberto Tobar: “El defensor realiza una acción imprudente, la cual con su rodilla izquierda golpea el tobillo derecho del delantero de Universidad Católica, haciéndolo caer. En esta situación el reglamento es claro en no juzgar la intencionalidad, sino que la acción propiamente tal, lo que ameritaba cobrar penal sin tarjeta amarilla”, advirtió el ex-FIFA. Eso sí, decidió no castigarlo por considerarlo “un error de interpretación”.

Castrilli, por su parte, cuestionó su accionar: “El penal sobre Zampedri no sancionado por Felipe González al considerar ‘sin intención’ es un error de carácter CONCEPTUAL, tan errático como anacrónico y grave por el tiempo que lleva la modificación reglamentaria que quitó el término ‘deliberadamente’ e incorporó la imprudencia”, indicó, como es costumbre, en su cuenta de Twitter.

“Sin intención demuestra imprudencia en movimientos al impactar al adversario. Es penal. No importa la distancia del balón, la dirección de la marcha y otras tantas pavadas que sostiene la ignorancia. Que un árbitro de Primera sostenga esa vieja creencia es una burrada total”, añadió.

Castrilli no se quedó ahí y apuntó directamente contra el colegiado: “Felipe González: ¡y vos formaste parte de los que le dijeron a la prensa que yo estaba ‘desactualizado’! jajajaja, ¡¡¡IGNORANTE!!! No sancionaste porque no había intención. BURRADA TOTAL”.

González, en tanto, prefirió no intervenir mayormente: “No hago comentarios de las opiniones de hinchas, ni de exdirigentes, ni de expresidentes, ni de exencargados (…) Yo me debo preocupar de los comentarios que hagan la Comisión de Árbitros actual o la ANFP, que afectan directamente mi trabajo y mis funciones”, finalizó.