Cruces con Castrilli y duros reproches de Daniel Morón: las polémicas de Felipe González, el árbitro del Superclásico

El Superclásico 194 del fútbol chileno ya se siente. Es así como la Comisión de Árbitros publicó las designaciones de los jueves para la vigésimo tercera fecha del campeonato nacional, donde destaca la presencia de Felipe González como el juez central del partido.

Universidad de Chile y Colo Colo jugarán el próximo sábado 2 de septiembre, a las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura. Partido en el que el presidente del sindicato del referato será el encargado de impartir justicia.

González será secundado por Alejandro Molina como primer asistente, quien cumplió la misma función en el partido entre ambos rivales en la primera rueda, disputado en el estadio Monumental, que terminó con un pálido empate sin goles.

El segundo asistente Manuel Marín, mientras que el cuarto árbitro será Héctor Jona. Juan Lara estará en el AVAR, para dejar a Eric Pizarro como AVAR 1 y a Reiniero Alvarado como AVAR 2.

Se enfrenta con Castrilli

El pito principal del Superclásico no lo ha pasado bien en los últimos días. El 5 de agosto pasado, dejó sin sanción una falta contra Fernando Zampedri de Universidad Católica, en la derrota 2-0 ante Audax Italiano. Pese a la advertencia del videoarbitraje, mantuvo su decisión.

Una situación en la que, días después, debió zanjar el jefe de la comisión arbitral Roberto Tobar, quien lanzó un duro mensaje para condenar a su dirigido.

“El defensor realiza una acción imprudente, la cual con su rodilla izquierda golpea el tobillo derecho del delantero de Universidad Católica, haciéndolo caer. En esta situación el reglamento es claro en no juzgar la intencionalidad, sino que la acción propiamente tal, lo que ameritaba cobrar penal sin tarjeta amarilla”, dijo el exFIFA.

Una polémica en la que también intervino el argentino Javier Castrilli, exjefe de la Comisión Arbitral, quien fustigó fuertemente a González por el error cometido, siempre a través de las redes sociales del transandino.

“Felipe González: y vos formaste parte de los que le dijeron a la prensa que yo estaba ‘desactualizado’…!!! jajajaja IGNORANTE…!!! No sancionaste porque no había intención…!!!! BURRADA TOTAL”, lanzó el exjefe del referato chileno.

El aludido no dudó en contestar y aclaró que “no hago comentarios de las opiniones de hinchas, ni de exdirigentes, ni de expresidentes, ni de exencargados (…) Yo me debo preocupar de los comentarios que hagan la Comisión de Árbitros actual o la ANFP, que afectan directamente mi trabajo y mis funciones”.

Problemas con Morón

El árbitro también tuvo enfrentamientos con Colo Colo. En febrero pasado, el mismo juez fue criticado por el gerente deportivo de los albos, Daniel Morón, quien cuestionó la expulsión de Maximiliano Falcón en el empate 1-1 ante Everton en el Monumental.

“Felipe González le puso amarilla a Falcón por una jugada que ve. Cuando le tira el pelotazo al jugador de Everton, él lo ve. Después va al VAR y quiere decir que se equivocó en lo que hizo minutos antes, como le erró todo el partido. Menos mal que no fue siempre a la pantalla, porque si no debía corregirse siempre”, dijo el Loro.

Asimismo, agregó que “no sé para qué mierda llevan esa hueaita en el oído y en la boca. No sé para qué (…) El cuarto le dice a Bolados que puede entrar. Es verdad que no debía entrar en esas condiciones, pero si el árbitro te lo dice, tu entras. Y resulta que el principal no es capaz de preguntarle a su asistente si le dio la señal. Quedas condicionado por 70 minutos por un error”.