Felipe González rompe el silencio: el árbitro responde los dardos de Javier Castrilli por no cobrar un penal contra Zampedri

Felipe González pide un par de horas para responderle a El Deportivo por las críticas de Javier Castrilli, a propósito de la infracción sobre Fernando Zampedri que dejó sin sanción en el duelo entre Universidad Católica y Audax Italiano, determinación que la revisión del VAR que realiza la Comisión de Árbitros de la ANFP contradijo. Inicialmente, dice que prefiere concentrarse en el partido entre Guaraní y Botafogo, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En la antesala de ese partido internacional, el argentino arremetió en su contra a través de su cuenta en Twitter, su trinchera favorita. “El penal sobre Zampedri no sancionado por Felipe González al considerar ‘sin intención’ es un error de carácter conceptual tan errático como anacrónico y grave por el tiempo que lleva la modificación reglamentaria que quitó el término ‘deliberadamente’ e incorporó la ‘imprudencia’”, especifica el Sheriff.

“Zampedri es el que se cruza”. “Va mirando la pelota, se cruza. Es totalmente accidental para mí. La pelota va hacia afuera. Zampedri se cruza, baja la velocidad. Para mí no es penal”, se le escucha decir a González en la grabación. En el ejercicio de sus atribuciones, desestima la observación proveniente del VOR. En la Comisión, en cambio, opinaron de distinta forma: “La decisión correcta era sancionar penal por falta imprudente”.

En una intervención posterior Castrilli, fue más allá. “Sin intención demuestra imprudencia en movimientos al impactar al adversario. Es penal. No importa distancia del balón, dirección de la marcha y otras tantas pavadas que sostiene la ignorancia. Que un árbitro de Primera sostenga esa vieja creencia es una burrada total”, expone. Hay varios conceptos que están en mayúsculas, como una forma de enfatizarlas.

La Comisión de Árbitros, que encabeza Roberto Tobar, le hizo saber a González su error, pero no lo sancionó. “Fue un error de interpretación, no de reglamento”, sentenció.

La respuesta

Cuando efectivamente contesta acerca de las aprensiones del ex presidente de la instancia que comanda a los jueces nacionales González lo hace, primero, con la conformidad de haber cumplido una buena presentación en el compromiso internacional. “Nos fue bien tanto en la cancha como en la cabina. Es bueno decirlo, porque no todo es malo en nuestro trabajo”, puntualiza.

Felipe González, en el partido entre Guaraní y Botafogo (Foto: AP)

El presidente del Sindicato de Árbitros es categórico respecto de su postura. “La verdad es que yo no hago comentarios de las opiniones de hinchas , ni de exdirigentes, ni de expresidentes , ni de exencargados”; contesta a través de WhatsApp. E insiste: “No me pronuncio de los comentarios que puedan hacer ellos. Esa es una mirada desde afuera. Yo me debo preocupar de los comentarios que hagan la Comisión de Árbitros actual o la ANFP, que afectan directamente mi trabajo y mis funciones”, puntualiza.

En ese escenario, sostiene que sus esfuerzos están concentrados en sus obligaciones y no en lo que pueda manifestar el exjuez internacional transandino, de quien tampoco se anima a calificar intenciones. “Desconozco cuáles son las intenciones del señor Castrilli. La verdad es que mi enfoque es dirigir cada partido y estar en la dirección del sindicato”, establece.