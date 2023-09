Zoom a Francia 2023, la cita que hará mundialistas a los Cóndores

Francia será la capital del rugby durante 50 días. Las 20 mejores selecciones del mundo animarán la Copa del Mundo, un certamen que tras nueve ediciones ha sido ganado por solo cuatro naciones: Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica e Inglaterra.

El torneo además tendrá a solo un país debutante en esta versión: Chile. El equipo de Pablo Lemoine logró clasificar tras una histórica victoria ante Estados Unidos.

En la fase de grupos, los Cóndores se enfrentarán a cuatro países con historia en la ovalada. El primero de ellos, Japón, la gran potencia de Asia, participante de todas las ediciones del torneo y organizador de la última. Llegan como la 14º mejor selección y con Kotaro Matsushima como gran estrella.

Tras el duelo ante los nipones en Toulouse, vendrá el turno de Samoa, un equipo extremadamente físico, que aunque es mundialmente conocido por el Seven, es un nombre fijo en todas las citas planetarias de XV.

Los dos platos finales de la fase de grupos serán Inglaterra y Argentina, duelos que por contexto, nombres y escenarios, pasarán a ser los más importantes de la historia del rugby chileno. “La Rosa” es la selección que más veces ha ganado el Seis Naciones (29 oportunidades), fue campeona del Mundial en 2003 y subcampeona en tres oportunidades, siendo la última en Japón 2019. Son unos de los grandes favoritos para conseguir el título y Owen Farrell, su mayor referente, volverá justamente a las canchas con los chilenos, tras una suspensión de cuatro fechas por parte de World Rugby.

Ante los Pumas disputarán el último duelo de la fase de grupos y se marcará un precedente para el rugby de la región, ya que nunca en la historia del torneo se enfrentaron dos escuadras sudamericanas. Además, será la primera vez desde 1999 que dos países de habla hispana se midan en un Mundial. Una gran prueba ante una selección que fue tercera en 2007, cuarta en 2015 y que ha disputado todas las ediciones.

Un Mundial de experiencias

Los Cóndores llaman a la calma. Pablo Lemoine lo ha repetido hasta el cansancio: “Hay cosas que tienen un orden y eso no lo podemos cambiar nosotros, ni nadie. Hay que entender dónde está Chile, su equipo, su liga, su estructura y desarrollo”.

Una frase honesta, pero necesaria. Entrar a un Mundial es algo inédito, no por nada no había un país debutante desde que Rusia lo logró en 2011. Ganar aparece como una tarea prácticamente imposible. Namibia, 22º del planeta, ha jugado las últimas seis ediciones y aún no consigue abrazarse. Japón, cuartofinalista en 2019, ganó solo un cotejo en las primeras siete Copas del Mundo que disputó.

Y es que para los Cóndores, Francia 2023 es la puerta de entrada a la élite. Será la primera vez que enfrenten a selecciones Tier 1, denominación con que se agrupa a las mejores naciones del planeta. De hecho, por el actual formato de World Rugby, estas selecciones solo juegan entre ellas y si Chile quiere volver a medirse ante un equipo de esa categoría su única chance será clasificar al Mundial de 2027. En la actualidad, Chile es Tier 2.

Por eso es tan difícil nivelar fuerzas. Las grandes potencias juegan más test matches y de mejor calidad, fortaleciéndose entre ellas y estirando una brecha que durante décadas muy pocas selecciones lograron achicar.

El calendario de Chile en el Mundial de Rugby. Infografía: La Tercera.

Los favoritos

Lejos de la realidad de Chile, son menos de diez las selecciones que llegarán a Francia con chances reales de probarse la corona que Sudáfrica se adjudicó en 2019.

Junto a los actuales campeones, Francia, Nueva Zelanda, Irlanda, Escocia, Gales, Australia, Inglaterra y Argentina estarán en la pelea. Selecciones con historia y presente, que llevan un largo tramo dominando el rugby internacional.

Pero si hay que reducir la lista a solo dos países, los locales e Irlanda aparecen como los favoritos. Sería un hito, ya que ninguno ha levantado el trofeo Webb Ellis.

El Trébol aparece en el primer puesto del ranking mundial, es campeón vigente del Seis Naciones y además contará en sus filas con Josh van der Flier, mejor jugador del planeta en 2022 y la leyenda Johnny Sexton, quien con 38 años disputará su cuarta Copa del Mundo.

Los locales no se quedan atrás y es que, pese a aparecer en el tercer lugar del listado planetario, llegan a su torneo con un rendimiento prácticamente perfecto. Suman 14 victorias consecutivas como locales y tendrán como rostro principal a Antoine Dupont, medio scrum que ganó el premio al mejor del año en 2021 y que ha sido elegido en tres ocasiones como el mejor jugador del Seis Naciones.

Otros nombres que estarán animando el Mundial serán los neozelandeses Ardie Savea, Richie Mo’unga y Will Jordan, además de los sudafricanos Siya Kolisi y Eben Etzebeth. Finn Russell de Escocia, Josh Adams de Gales y Julián Montoya de los Pumas de seguro también brillarán en tierras galas.