Insólito: Damián Pizarro será operado como consecuencia de la pelea en que participó

De ser la principal figura de exportación de Colo Colo a ser marginado del Superclásico por involucrarse en una pelea en un partido de futbolito en una liga amateur. Así es el presente de Damián Pizarro, quien sumó otra mala noticia.

Resulta que, como consecuencia de la riña en la que participó junto a su compañero Jordhy Thompson, el delantero se provocó una lesión en una mano, lo que generó consecuencias más graves de las imaginables, ya que deberá ser sometido a una cirugía este lunes, de acuerdo a lo que informó el sitio En Cancha, y que luego fue confirmado por El Deportivo.

Desde el Cacique explican que el procedimiento es sencillo y que no debería dejarlo fuera de la canchas por mucho tiempo. Sin embargo, sí podría ser marginado por más encuentros, producto de la indisciplina cometida.

“Seguramente habrá una sanción interna, tiene que ser ejemplificadora, no puede pasar colado. Hubo medidas disciplinarias que son privadas del club. Buscar las herramientas que, si no sirvieron antes, ahora tienen que servir”, dijo el gerente deportivo Daniel Morón.

Además, les envió un mensaje: “Tendrán que volver a entrenar como pasó con otros, de mejor manera aprender a ser profesionales, aprovechar las oportunidades como las esperan todos. Cada uno busca la oportunidad que le da el técnico, después depende de ellos aprovecharlo”.

“Esto no es un jardín infantil en el que podamos estar en cada instante detrás de ellos. Es más, casi estamos así. Cuando termina el partido les habló yo, después el PF, el técnico, la gente del club, pidiéndoles que se cuiden, que manejen bien sus espacios privados. Esto es para relatarles que ya habíamos tenido una conversación”, expresó.

En ese sentido, respaldó la decisión de Gustavo Quinteros. “El DT dijo que no debían estar y nos parece bien. Es una forma de mandar un mensaje, porque debe de haber chicos que hacen este tipo de cosas. Nosotros tenemos que tratar de llevarlos por el buen camino. En este caso, Damián está seleccionado, no sabemos las consecuencias para él. Orientarlo por el buen camino, en su vida privada, en su soledad, decirles el camino que tienen que buscar”, manifestó.

El enojo de Pavez

Otro que declaró su molestia fue el capitán Esteban Pavez, quien fue tajante y arremetió contra Pizarro y Thompson. “Fue una irresponsabilidad grande y voy a omitir muchas palabras porque a veces uno es muy sincero. Yo soy demasiado sincero a veces y eso me juega una mala pasada. No estamos en un país al que le guste la sinceridad”, comenzó señalando.

Y agregó: “Voy a omitir, pero fue una irresponsabilidad de los dos. Me hubiese gustado que estuvieran en este partido. Ahora el club tiene que ver qué pasa con ellos, pero voy a omitir y no decir todo lo que pienso, porque al final me genera problemas. Por ser sincero te cuestionan”.