Histórico de Colo Colo dispara por la derrota alba en el Superclásico: “No entraron metidos; los premios son un tema que te saca de todo”

Gabriel Mendoza aún intenta explicarse la derrota de Colo Colo frente a Universidad de Chile. El Coca no solo es un jugador que está inscrito en los capítulos más notables de la historia alba, la obtención de la Copa Libertadores en 1991. También es un fanático del equipo popular. Por eso, la caída ante la U, después de 23 años de invicto en el estadio Monumental le sigue generando amargura.

El granerino busca explicaciones. Descarta de plano, eso sí, que la tensa negociación por los premios haya influido en el rendimiento y en el desenlace. “El tema de los premios es muy complicado, porque tienen que estar arreglados desde que comience todo, pero no creo que haya influido. Hubo un conformismo y cierto triunfalismo, esa es la palabra. Ni siquiera relajo. Pensaron que eran 23 años y no entraron metidos como tenían que entrar a un clásico. Y un clásico se vive de forma diferente. El equipo que viene peor nunca se ve reflejado. Colo Colo se relajó un poco y perdió”, sintetiza.

“Había que arreglar antes”

Igualmente, el Coca alza la voz por la materia de los estímulos. “El 91 se zanjó en La Leonera. Nosotros pactamos solo por ser campeones. Nos jugamos todo ahí. Estaba decretado lo que iba a pasar. Pero, más allá de eso, los premios deberían estar estipulado desde antes de empezar la temporada. Los premios son un tema que te saca de todo. Y te mete en discusiones, te afecta sí o sí. Si no arreglaste en tantas reuniones, hay desgaste en la comisión y luego en el plantel. Y eso pasa a los entrenamientos y los partidos. No al nivel de que el jugador tire para atrás, pero afecta”, sentencia.

Gabriel Mendoza, histórico albo.

En ese escenario, refuerza su análisis de la caída de la escuadra de Jorge Almirón ante la de Gustavo Álvarez. “De verdad creo que no entraron metidos al clásico. Entraron pensando en que ya estaba ganando. No se vio el Colo Colo que se vio contra Godoy Cruz o contra los paraguayos. El equipo no encajó nunca. Hubo dos ocasiones que cuesta explicarse por qué no terminaron en gol, pero no hubo más. Colo Colo no entró metido y cuando quiso apurar ya era tarde”, enfatiza.

“Hasta el bus”

Para el choque ante Sportivo Trinidense, espera un escenario distinto. “Los paraguayos se van a meter atrás. Van a parar hasta el bus. Vamos a tener que salir a jugar para crear espacios”, explica.

Igualmente, confía en la capacidad del equipo popular y, sobre todo, en la experiencia del entrenador en estas instancias. “Con Almirón me queda la sensación de que es un técnico copero, internacional, pero como que lo interno no le interesa mucho. Lo percibí ya en Boca. Él sabe perfectamente lo que pasa a nivel internacional, pero en el tema local no está muy interiorizado”, apunta.

Eso sí, deposita su esperanza en el manejo del estratega en instancias importantes a nivel internacional. “Dentro de todo lo malo, lo que puedo decir es que es un técnico que al que le gustan estas instancias y sabe salir bien parado de ellas. Ojalá que en esta oportunidad no sea la excepción”, puntualiza.