Premios millonarios y plazos de pago: el detalle del contrato que desató la guerra entre el plantel de Colo Colo y ByN a horas de la Libertadores

El ambiente está enrarecido en el estadio Monumental. La histórica derrota que le propinó Universidad de Chile a Colo Colo después de 23 años en ese recinto significó un duro mazazo en un momento especialmente álgido y que quedó de manifiesto primero en Paraguay, donde el plantel se negó a hablar con los medios en protesta por no llegar a acuerdo por los premios, lo que significó una multa de Conmebol; y luego, tras la derrota ante la U, cuando el capitán Esteban Pavez disparó directamente contra Blanco y Negro. El mediocampista es uno de los miembros de la comisión negociadora junto a Arturo Vidal y Óscar Opazo.

Finalmente, este martes en la mañana, lograron llegar a un acuerdo entre ambas partes. Sin embargo, a horas del trascendental duelo frente a Sportivo Trinidense, en un encuentro que vale US$3 millones, por meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Eso sí, antes de cerrar el convenio, se vivieron tensos episodios entre ambas partes.

“Acá en Colo Colo sabemos que los dirigentes siempre tiran las cosas a la luz por conveniencia de ellos. Ya llevo mucho tiempo acá, sé cómo manejan ellos el tema”, había lanzado el volante, quien luego expresó que este asunto no tenía relación con el pobre rendimiento exhibido ante el archirrival: “Nosotros adentro de la cancha nunca pensamos en premios ni nada. Es absurdo pensar eso, nosotros siempre queremos ganar todos los partidos. Sabemos que en Colo Colo todos los partidos son importantes, campeonato, copa, nosotros siempre queremos ganar. Eso no es un tema que nos influya para bien o para mal”.

En la víspera del encuentro Aníbal Mosa había manifestado su desacuerdo por cómo se encaró la negociación por parte de los deportistas. “Malo me parece porque no se debió llegar a este punto y esperemos que mañana (ayer) haya un directorio extraordinario para poder solucionarlo. Hay que llegar a un acuerdo. Espero que no sea muy difícil porque este tipo de cosas no debería ser tema 24 horas u horas antes de tener un partido tan importante”, retrucó.

Con todo sobre la mesa, la relación del plantel con la dirigencia está muy tirante. Y todo comenzó hace un par de semanas, cuando los jugadores solicitaron negociar los premios de la fase 2 y 3 de la Copa Libertadores, los que no estaban estipulados en el protocolo de acuerdo que se firmó el año pasado y que vencía el 31 de diciembre. Ese documento, además, tenía una cláusula que indicaba que si una de las partes quería modificar lo firmado tenía que avisar con 60 días de anticipación, algo que no ocurrió.

A pesar de que los dirigidos de Jorge Almirón no realizaron la solicitud dentro de los plazos fijados, según cuentan en Macul, igualmente el directorio encabezado por Alfredo Stöhwing aceptó conversar sobre el tema. “Podríamos haber dicho que no había nada que negociar, pero aceptamos”, afirman desde la concesionaria. Lo que no esperaban era que, a pesar de esa apertura, los futbolistas solicitaran el 100% de los premios de las dos fases previas de la Copa Libertadores. Es decir, US$ 1,1 millón. Una postura que se mantuvo inamovible desde antes del partido ante Sportivo Trinidense. Luego, las pretensiones bajaron a un 60% y los ánimos cambiaron tras el Superclásico.

Eso sí, las cifras son relativas, debido a que el esquema de premios no solo incluye estas dos fases específicas, sino que tiene una gran cantidad de objetivos fijados. Así, por ejemplo, se incluyen estímulos por partidos ganados, Campeonato Nacional, Copa Chile, Supercopa, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, pero además otros más puntuales, como venta de entradas, camisetas y hasta rachas de triunfos.

Esquema complejo

La dificultad del acuerdo radicaba en que el plantel también apuntaba a modificar los otros objetivos. De hecho, al igual que en una negociación colectiva, se conversa subiendo algunos ítems y bajando otros para responder a las expectativas. Y es ahí donde se producen los principales puntos de discordia que han frenado la posibilidad de un entendimiento más rápido.

Este lunes por la tarde se llevó a cabo finalmente el directorio extraordinario de la concesionaria, donde se acordó una contraoferta que bordea el 50%, y solo en algunos casos puntuales la proporción es mayor para los jugadores, como por ejemplo en caso de ganar la Copa Libertadores, con los jugadores en una posición difícil, pues se llenaron de críticas tras la actuación ante la U. También hay molestia en el directorio después de las “declaraciones inadecuadas” de Pavez y por considerar que las pretensiones iniciales de los futbolistas eran “absolutamente desmedidas”.

Finalmente, el plantel aceptó la propuesta presentada por el directorio y además los futbolistas tendrán que hacerse cargo de la eventual multa de US$ 10 mil que aplica la Conmebol por no asistir a la conferencia de prensa en la ida ante los paraguayos. Ahora, con la situación más descomprimida, los albos esperan cumplir uno de sus grandes objetivos de la temporada.