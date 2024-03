Esteban Pavez detona una bomba contra Blanco y Negro: “Sabemos que los dirigentes siempre tiran cosas a la luz para su conveniencia”

Mientras en la U todo es fiesta, en Colo Colo hay complicaciones luego de no poder extender la racha y caer en el Monumental. El conjunto laico se impuso por la cuenta mínima y superó el maleficio del recinto, imponiéndose en Macul tras 23 años.

En el Cacique realizaron sus descargos y explicaron el resultado del duelo, sin embargo, hubo una declaración que llamó la atención. El capitán Esteban Pavez acusó directamente a los dirigentes albos de filtrar información: “Cuando pasan este tipo de cosas, sale todo a la luz”, comenzó diciendo.

El volante hizo referencia a la protesta que protagonizaron los futbolistas albos durante la semana. Los jugadores se negaron a conversar con la prensa luego del empate ante Sportivo Trinidense, mostrando disconformidad contra Blanco y Negro.

“Acá en Colo Colo sabemos que los dirigentes siempre tiran las cosas a la luz por conveniencia de ellos. Ya llevo mucho tiempo acá, sé cómo manejan ellos el tema”, continuó.

La protesta de Colo Colo

La concesionaria aún no cumple con el pago de los premios por la participación en Copa Libertadores, desatando una polémica que se extendió a la previa del Superclásico, pues, por el mismo motivo, no se realizó la típica conferencia de capitanes. Solo Marcelo Díaz respondió preguntas en el CDA.

“Nosotros adentro de la cancha nunca pensamos en premios ni nada. Es absurdo pensar eso, nosotros siempre queremos ganar todos los partidos. Sabemos que en Colo Colo todos los partidos son importantes, campeonato, copa, nosotros siempre queremos ganar. Eso no es un tema que nos influya para bien o para mal”, señaló el mediocampista.

Pavez aseguró que perdieron netamente por no jugar un buen partido, sobre todo en el primer lapso: “Siempre digo las cosas que pienso. Esto, como digo, no tiene nada que ver con el partido que hicimos hoy, con el primer tiempo. Eso es totalmente culpa de nosotros. Fue un primer tiempo donde no hicimos las cosas bien, hicimos muchas cosas mal. Casi todos los jugadores recibíamos de espalda, a mí me costaba girar, me hicieron marca personal muchas veces. Esto no es un tema de premios ni gerencial, solamente que el primer tiempo estuvimos muy desconcentrados. El segundo lo hicimos un poco mejor, pero no tuvimos la claridad que queríamos”, sentenció.