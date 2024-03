El plantel de Colo Colo se rebela en la Copa Libertadores y arriesga multa de la Conmebol

Colo Colo rescató un trabajado empate en su visita al Sportivo Trinidense por la tercera fase previa de la Copa Libertadores y todo se definirá la próxima semana en Macul. En ese sentido, tras el término del partido, ocurrió una situación particular en los pasillos del Estadio Tigo La Huerta.

Mientras los medios de comunicación esperaban por los testimonios de los protagonistas del compromiso, ningún jugador enfiló con rumbo hacia los micrófonos para dar sus impresiones del choque en tierras paraguayas. El hecho, que sorprendió a los reporteros que viajaron hasta la capital guaraní, tiene un motivo.

De acuerdo a información de ESPN, los futbolistas del Cacique se negaron a conversar con la prensa en modo de protesta contra Blanco y Negro, puesto que la concesionaria aún no cumple con el pago de los premios por la participación continental ante Godoy Cruz y el elenco de Asunción.

La polémica decisión puede traerle repercusión al directorio. Según indican las bases de la Conmebol, si un plantel se rehúsa a charlar con los reporteros, el club acarrea una multa económica por parte del máximo organismo del fútbol sudamericano.

Sin embargo, pese a que los deportistas albos no hablaron, Alfredo Stöhwing y Daniel Morón si lo hicieron. En el caso del presidente de ByN, se mostró sorprendido al reconocer que no tenía conocimiento de la decisión de los jugadores. “No sabia que no habían hablado, ya veremos que pasará tras este partido”, manifestó el mandamás.

Por otro lado, el gerente deportivo explicó con incomodidad que no podía responder por el enojo de la plantilla y que “tienen que preguntarle a los jugadores, Me llama la atención porque hay una obligación de Conmebol”.

Esta controversia se da un momento clave para las aspiraciones de Colo Colo. En el domingo, se enfrentan en el Superclásico del fútbol chileno contra la Universidad de Chile, con el objetivo de mantener la racha sin perder en el Estadio Monumental y ponerse a la vanguardia del Campeonato Nacional. Además, el partido de vuelta con Sportivo Trinidense está a la vuelta de la esquina: miércoles 13 de marzo a las 21:30 horas.