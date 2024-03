La nueva locura de Mario Balotelli que da vuelta en Europa

Desde que llamó la atención del fútbol mundial en el Inter de Milán, posteriormente su paso por el Manchester City y hasta su regreso a Italia con el AC Milan en la temporada 2012/13, Mario Balotelli se perfilaba como uno de los futbolistas que dominarían el balompié internacional a punta de goles y buen fútbol. Sin embargo, él mismo reconoció que no fue capaz de soportar la presión que implicaba ser uno de los jugadores más reconocidos del globo. Es que los números están ahí, desde 2014 cuando recaló en el Liverpool de la Premier League hasta la fecha, ha pasado por al menos nueve equipos, dando muestra de que la irregularidad terminó por tomarse su carrera futbolística.

Con el avanzar de las temporadas, Súper Mario se terminaría haciendo mayormente reconocido por sus locuras fuera de la cancha que por el buen rendimiento dentro de ella, haciendo gala de la poca cordura que provocó que le terminaran apodando “El Loco”. Bajo ese contexto, el delantero italiano que actualmente milita en el Adana Demirspor de la primera división de Turquía, nuevamente es noticia por una de sus locuras, esta vez, en el camarín del equipo.

El hecho como tal ocurrió el lunes recién pasado, posterior al triunfo de local ante el Karagumruk por la cuenta mínima, precisamente con anotación del italiano mediante lanzamiento desde los doce pasos a los 27′ minutos. Y es que parece que Super Mario se dejó llevar por la efusividad del momento y quiso jugarle una explosiva broma a sus compañeros de equipo.

Así lo demuestra un video publicado en redes sociales por uno de los jugadores del Adana Demirspor, en él se puede ver cómo el ex Manchester City con un encendedor prende fuego a un petardo mientras el resto de los futbolistas se alistan para dejar el estadio. Posterior a encender la mecha, el italiano no encuentra nada mejor que lanzar el artefacto pirotécnico al centro del camarín con la intención de asustar a sus compañeros. Afortunadamente la situación no pasó a mayores a pesar de explotar cerca de uno de los deportistas. Todo terminó en risas.

A pesar de las bromas que a algunos les puede causar gracia y a otros molestar, lo cierto es que el ex delantero de la Azurra está pasando por un buen momento futbolístico en Turquía y se encuentra viviendo una especie de renacer futbolístico. En lo que va de temporada ha completado al menos nueve encuentros, todos en la Super Liga Turca, en los cuales a logrado anotar nueve goles.

Reincide en las polémicas

Si bien esta ocasión todo se llevó a cabo en buenos términos, no es primera vez que causa polémica con el equipo. En 2022, durante su primera estadía en el equipo, el ex atacante del Liverpool se enfrascó en una discusión con su entonces entrenador, el italiano Vicenzo Montella, todo esto cuando Balotelli apenas llevaba tres fechas desde que había recalado en el equipo.

Aquella vez, a pesar de que su equipo se quedó con la victoria por la cuenta mínima, algo no le gustó al nacido en Palermo y posterior a que el arbitro marcara el final del encuentro, el ariete estalló en contra del estratega. Si bien nunca se supo qué fue lo que le dijo a su compatriota, el altercado molestó tanto al timonel del equipo, que incluso llegó a empujarlo, siendo separado por propio staff del cuerpo técnico.