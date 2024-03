Refuerzos intrascendentes, pérdidas millonarias y reunión clave para definir su futuro: Nicolás Núñez queda en la cuerda floja en la UC

Con la eliminación ante Coquimbo Unido consumada, Universidad Católica ratificó su mal momento bajo las órdenes de Nicolás Núñez en la banca. El gol en contra del joven arquero Thomas Gillier y el penal de Nicolás Johansen para la visita, fueron las dagas que terminaron por fusilar las aspiraciones coperas de los de la precordillera en 2024. Este episodio se suma a un extenso historial que el ex DT de Magallanes ya acumula en su breve paso por el club universitario.

Con un pobre rendimiento de los jugadores, un esquema que no se ajusta a las necesidades del equipo y un magro registro en el Campeonato Nacional y a nivel internacional, la UC vislumbra un oscuro presente, y un futuro aún peor. Además, con el reciente fracaso, desperdiciaron una chance de oro en materia económica.

No levantan cabeza

Desde que Nicolás Núñez arribó al banquillo cruzado a mediados de 2023 en lugar de Ariel Holan, Universidad Católica trató de impregnarse con un estilo de juego distinto, que triunfó en la segunda categoría del balompié criollo. El currículo del DT en su paso con Magallanes le permitía a los hinchas soñar: campeón de la Primera B, de la Copa Chile y de la Supercopa del fútbol chileno.

Sin embargo, el buen nivel que logró con los carabeleros aún no ha podido ser plasmado en el equipo de Las Condes y el nombre del estratega rápidamente se inscribió como uno de los peores en la historia reciente de la institución. Desde 2003, Núñez empata en el segundo lugar a Óscar Meneses como los técnicos con peor rendimiento al cabo de 18 partidos oficiales, registrando un 38,89% de rendimiento. El peor de todos los que han vestido el buzo estudiantil en los últimos 20 años es Julio César Falcioni en 2014, en el que obtuvo un 37,04% de eficacia.

Las grandes falencias que evidencian los de la franja son la poca profundidad de cara al arco rival y las pobres actuaciones de los futbolistas que llegaron en este mercado de pases. En el duelo ante Coquimbo Unido, la UC se vio totalmente sobrepasada, consignando apenas un tiro al arco en los 90 minutos, mientras que los piratas remataron 14 veces, de los cuales tres fueron a puerta.

Además, Guillermo Soto y Lucas Menossi, refuerzos de los que se esperaba un atisbo de reacción, fueron reemplazados cuando el equipo necesitaba ir con todo para sacar un resultado positivo. Una de las variantes más insólitas para buscar la remontada fue el ingreso de Gary Kagelmacher, defensor que estaba prácticamente fuera de la consideración del DT en la antesala del juego y ha tenido esa ingrata condición en los primeros encuentros del Campeonato Nacional.

Sin embargo, más allá de los números de Nicolás Núñez y su confusión en la lectura de los partidos, el nivel de las incorporaciones es un factor que no discrimina a ninguno de los últimos entrenadores que han pasado por la precordillera. En 2022, con Cristian Paulucci a la cabeza, Lucas Melano, Nehuén Paz y Yamil Asad no dieron el ancho y terminaron abandonando el plantel. Idéntico es el caso de Holan en 2023, que fue testigo de como Guillermo Burdisso, Franco Di Santo y Brayan Rovira corrieron la misma suerte y salieron por la puerta de atrás sin pena ni gloria.

Uno de los que fue crítico con el rendimiento del plantel fue Patricio Yáñez, histórico jugador chileno que no dejó pasar la falta de reacción de Nicolás Núñez. “¿Cuánto tiempo más se sostiene al Nico Núñez? Ya estuvo el segundo semestre del año pasado, donde no armó su equipo, pero ahora sí y no tiene funcionamiento. Faltó jerarquía de algunos, esa que se muestra en estos partidos, más allá del funcionamiento colectivo, que es de bajo nivel”, inició el ex seleccionado nacional en ESPN.

Además, el campeón de la Copa Libertadores 1991 no perdonó a César Pinares, uno de los futbolistas que no ha podido demostrar su mejor versión: “Pinares ya asoma como un exjugador. No tiene la capacidad de sostener un partido siquiera 45 minutos, por lo que el triunfo es merecido para Coquimbo Unido. Católica queda tambaleando y sobre todo muy cuestionada la continuidad del Nico Núñez”.

Bochorno continental

En sintonía con el mal registro con Núñez en la banca, la UC sumó un nuevo capítulo a su tambaleante trayectoria continental más contemporánea. En sintonía con el mal registro con Núñez en la banca, la UC sumó su quinta llave consecutiva de eliminación directa en torneos organizados por la Conmebol sin poder avanzar: Vélez Sarsfield (Cuartos de final de Copa Sudamericana 2020); Palmeiras (Octavos de final de Copa Libertadores 2021); Sao Paulo (Octavos de final de Copa Sudamericana 2022); Audax Italiano (Primera fase de Copa Sudamericana 2023); y la de la noche de este martes frente a Coquimbo Unido.

Para peor, la eliminación ante el elenco nortino no solo provoca un dolor en lo deportivo, sino que también en lo económico. Para la dirigencia cruzada, era clave seguir avanzando en el ámbito internacional por todos los réditos que traía consigo la clasificación en beneficio del proyecto institucional.

Con la remodelación del Estadio San Carlos de Apoquindo a cuestas, el dinero que iba a ingresar a las arcas estudiantiles por acceder a la fase de grupos de la Copa Sudamericana era de suma importancia para las próximas directrices financieras de la comitiva de Juan Tagle. Ahora, la UC se despidió de un cuantioso cheque de un millón de dólares, y de la recaudación que aporta cada partido ganado, y de cada encuentro organizado en calidad de local.

Juan Tagle, presidente de Cruzados. (Foto: Agenciauno)

Esta serie de fracasos en materia deportiva y monetaria, hacen que Universidad Católica se debata en torno a las opciones de la continuidad de Nicolás Núñez, como también, para definir las acciones que debe tomar el club en términos de incorporaciones a mitad de año. Sin lugar a dudas, se viven días cruciales en Las Condes.

Reunión clave

Durante los próximos días, Universidad Católica se reunirá para analizar el futuro de Nicolás Núñez. El directorio de Cruzados, que este martes se retiró muy molesto de Concepción, evaluará el futuro del exfutbolista al mando del equipo que entrena en Las Condes. “Hoy el resultado que se produjo es lo que se vio en la cancha. Nosotros lo asumimos como fracaso, lo dijimos desde el primer día. Es un golpe muy grande”, enfatizó el timonel de Cruzados, Juan Tagle.

“Era un marco de público perfecto, no había excusa y el equipo no mostró el nivel para afrontar un partido de esta naturaleza. (...) Lo que más nos duele es lo deportivo, que por segundo año pase esta situación. No nos gustó nunca el partido único, pero así son las cosas”, agregó el dirigente.

Consultado específicamente por la situación del DT Nicolás Núñez tras este revés, Tagle no aseguró la continuidad del entrenador. Incluso abrió derechamente la opción de revisarla. “Ellos siguen siendo el cuerpo técnico, pero en el fútbol siempre hay que estar evaluando y después de una situación como esta hay que hacer este trabajo, pero no me pidan que lo haga ahora, es una evaluación que tenemos que hacer todos”.

Núñez se aferra al puesto. “Para nosotros es una frustración no lograr este objetivo y se entiende que este momento es de tristeza y un golpe duro para las energías que uno tiene. Pero ya viene el próximo entrenamiento y hay que prepararlo y no podemos quedarnos es esto”, declaró. “En todo ámbito es un golpe duro, pero, insisto, que debemos sacudirnos de esta derrota y entender que es parte de la profesión sentir frustración. No podemos lamentamos y quedarnos en esto, pues viene el torneo nacional”.

“Siento el apoyo de la dirigencia y entiendo que una desilusión como está lo pone a uno en evaluación. Pero uno está constantemente en evaluación y es parte de la profesión y en ningún caso me produce sorpresa este hecho”, concluyó, en línea con lo que manifestó Tagle y asumiendo que su futuro está en entredicho.