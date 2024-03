Juan Tagle aborda el incierto futuro de Nicolás Núñez en la UC: “Después de una situación como esta, tenemos que evaluar”

Un duro golpe sufrió la Universidad Católica este martes. Al igual que el año pasado ante Audax Italiano, los cruzados quedaron eliminados de la Copa Sudamericana en la ronda previa a la fase de grupos. Esta vez el verdugo fue Coquimbo, que se impuso por 2-0 producto de un autogol del meta Thomas Gillier y de un tanto de penal de Nicolás Johansen, en un duelo que se jugó en el estadio Ester Roa de Concepción.

El resultado fue un fracaso y uno de los primeros en reconocerlo fue el propio Juan Tagle, presidente de Cruzados: “Hoy el resultado que se produjo es lo que se vio en la cancha. Nosotros lo asumimos como fracaso, lo dijimos desde el primer día. Es un golpe muy grande”, comenzó declarando el mandamás en un punto de prensa en los túneles del recinto.

“Era un marco de público perfecto, no había excusa y el equipo no mostró el nivel para afrontar un partido de esta naturaleza. (...) Lo que más nos duele es lo deportivo, que por segundo año pase esta situación. No nos gustó nunca el partido único, pero así son las cosas”, agregó el dirigente.

La continuidad de Núñez bajo evaluación

Nicolás Núñez durante el duelo ante Coquimbo. FOTO: AGENCIAUNO

Consultado específicamente por la situación del DT Nicolás Núñez tras este revés, Tagle no aseguró la continuidad del entrenador, de hecho sostuvo que la van a evaluar: “Ellos siguen siendo el cuerpo técnico, pero en el fútbol siempre hay que estar evaluando y después de una situación como esta hay que hacer este trabajo, pero no me pidan que lo haga ahora, es una evaluación que tenemos que hacer todos”.

La decepción de Zampedri

Otro que se mostró muy dolido tras la derrota ante Los Piratas fue Fernando Zampedri: “No tengo palabras. Necesitábamos clasificar y no pudimos. Vamos a luchar en el plano local, no queda de otra”, dijo tras el encuentro a ESPN.

“Pedirle disculpa a los hinchas, otro año más sin copas internacionales. Estamos muy dolidos”, cerró el artillero de la franja.