Histórico de la Roja se lanza contra César Pinares: “Es un exjugador; no tiene capacidad de sostener un partido”

Universidad Católica se quedó fuera de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Este martes el elenco cruzado se enfrentó a Coquimbo Unido en Concepción y fueron los Piratas los que terminaron celebrando tras imponerse al equipo de Nicolás Núñez por 2-0.

Esta situación generó un duro golpe en el cuadro de San Carlos de Apoquindo, pues significó la segunda eliminación por segundo año consecutivo de la competencia en la misma instancia.

El bajo nivel mostrado en el estadio Ester Roa fue uno de los análisis que se dieron. Uno de ellos fue el de Patricio Yáñez, quien cuestionó el proceso del técnico de la UC y apuntó a César Pinares, quien ingresó en el entre tiempo en lugar de Christian Cuevas.

“¿Cuánto tiempo más se sostiene al Nico Núñez? Ya estuvo el segundo semestre del año pasado, donde no armó su equipo, pero ahora sí y no tiene funcionamiento. Faltó jerarquía de algunos, esa que se muestra en estos partidos, más allá del funcionamiento colectivo, que es de bajo nivel”, comenzó señalando Yáñez en su rol como comentarista en ESPN.

“Pinares ya asoma como un ex jugador. No tiene la capacidad de sostener un partido siquiera 45 minutos, por lo que el triunfo es merecido para Coquimbo Unido. Católica queda tambaleando y sobre todo muy cuestionada la continuidad del Nico Núñez”, agregó el campeón de la Copa Libertadores de 1991.

“Golpe duro”

Tras el partido, el técnico Nicolás Núñez se refirió a la caída que los dejó fuera de las competencias internacionales. “Para nosotros es una frustración no lograr este objetivo y se entiende que este momento es de tristeza y un golpe duro para las energías que uno tiene. Pero ya viene el próximo entrenamiento y hay que prepararlo y no podemos quedarnos es esto”, comenzó señalando en la conferencia posterior.

Agregó que “en todo ámbito es un golpe duro, pero -insisto- en que debemos sacudirnos de esta derrota y entender que es parte de la profesión sentir frustración. Claro que no podemos lamentamos y quedarnos en esto, pues viene el torneo nacional”.

Sobre el análisis de la directiva de Cruzados, expresó que “siento el apoyo de la dirigencia y entiendo que una desilusión como está lo pone a uno en evaluación. Pero uno está constantemente en evaluación y es parte de la profesión y en ningún caso me produce sorpresa este hecho”.

Una situación que el propio presidente de la concesionaria, Juan Tagle, abordó minutos después. “Hoy el resultado que se produjo es lo que se vio en la cancha. Nosotros lo asumimos como fracaso, lo dijimos desde el primer día. Es un golpe muy grande”, sostuvo en un punto de prensa.

“Era un marco de público perfecto, no había excusa y el equipo no mostró el nivel para afrontar un partido de esta naturaleza. (...) Lo que más nos duele es lo deportivo, que por segundo año pase esta situación. No nos gustó nunca el partido único, pero así son las cosas”, agregó el dirigente.

Sobre el técnico indicó que “ellos siguen siendo el cuerpo técnico, pero en el fútbol siempre hay que estar evaluando y después de una situación como esta hay que hacer este trabajo, pero no me pidan que lo haga ahora, es una evaluación que tenemos que hacer todos”, recalcó.