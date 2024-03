La confesión de Haaland que sorprende al mundo: “Podía empezar a llorar un montón si fallaba muchas ocasiones”

En la pasada edición de los premios The Best Lionel Messi consiguió llevarse el reconocimiento entregado por la FIFA. Claro que en el segundo lugar quedó uno de los grandes favoritos: Erling Haaland. La situación generó alguna polémica, porque se produjo una igualdad de votos, pero ante esta situación se terminó premiando al argentino ya que había obtenido una mayor cantidad de votos por parte de los capitanes.

Recordando esta lucha, El atacante del Manchester City se refirió a esta situación en medio de la previa de los octavos de final de la Champions League en la que los ciudadanos deberán enfrentar a Copenhague. En esta instancia, el goleador no quiso crear nuevos conflictos y terminó enseñando su admiración sobre el campeón del mundo.

Una de las preguntas apuntaba a que Lio debería retirarse del fútbol para que otros puedan ganar premios, el ariete europeo no dudó. “No sé, buena pregunta. Es cierto que los ganó y además ganó la Copa del Mundo, entonces... no sé qué decir. Para mí es el mejor jugador de la historia”, señaló el jugador en en la pasada temporada se inscribió con 52 goles y nueve asistencias en 53 partidos disputados.

“La temporada pasada lo gané todo y ahora que lo he probado quiero volver a ganarlo. Lo estamos haciendo bastante bien como equipo y estoy centrado en marcar más goles”, complementó Haaland.

Luego habló sobre las especulaciones que han surgido en Inglaterra con la posibilidad de que en el futuro parta al Real Madrid. “Aquí tengo a mi gente cercana y disfruto de ello. Estoy muy contento con la gente que me rodea: el entrenador, la directiva… es un buen grupo de gente y estoy muy contento. Si digo esto quizá haya titulares, pero nunca se sabe qué depara el futuro, pero estoy feliz”.

En cuanto a una posible renovación con el City, comentó que “me centro en lo que pase en el campo, hay muchos partidos. Creo que eso es en lo que debo pensar”.

“El año pasado marqué 36 goles y fui el máximo goleador. Esta temporada sigo siendo el máximo goleador, con 18, así que puedes pensar que está siendo una buena temporada o no para mí. Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien como equipo y ese es mi objetivo. He fallado, he fallado muchas ocasiones y seguramente también lo haga en el futuro y la gente me criticará. ¿Tengo que pensar en ello? No”, comentó Haaland.

Sus números han sido tan espectaculares que incluso él se ha puesto presión por conseguirlo, debiendo recurrir a trabajos para cuidar su salud mental. “Podía empezar a llorar un montón si fallaba muchas ocasiones, así que he trabajado en ello. Ha sido un reto y creo que demando mucho de mí mismo y la gente me pide mucho también. Es algo en lo que trabajo”, reconoció.

El duelo entre Manchester City y Copenhague está programado para este miércoles 6 de marzo a partir de las 17.00 horas de Chile. Cabe recordar que en la ida el cuadro inglés superó por 3-1 a los daneses.