El calvario de Gustavo Quinteros en Vélez Sarsfield: pese al triunfo, la hinchada las emprende contra su familia

Gustavo Quinteros debería respirar algo más tranquilo. Después de dos empates, Vélez Sarsfield vence a Rosario Central y suma unidades clave para trepar en la tabla de posiciones. La escuadra de Liniers figura en el cuarto puesto del grupo A de la Copa de la Liga transandina. Tiene 15 puntos, dos menos que el líder, Instituto de Córdoba. Ni así, los fanáticos del equipo de Liniers dejaron de lado sus aprensiones contra el entrenador, a quien Colo Colo decidió no extenderle el contrato, por lo que tuvo que buscar un nuevo destino en el balompié transandino.

Quinteros aún no logra cautivar a los hinchas del Fortín, quienes, por lo demás, se caracterizan por un paladar exigente y porque no dudan al momento de manifestar sus aprensiones al entrenador de turno, más si lo tienen a escasos metros, como ocurre con los que pagan por la localidad más cercana al campo de juego. En la victoria sobre los Canallas, volvieron a dejárselas claras. Y no solo al entrenador y a sus colaboradores más directos.

Paga la familia

En el José Amalfitani, Quinteros no estaba solo. Frente al equipo rosarino le acompañó su familia. Sin embargo, el clan lo pasó peor que el entrenador. Cuando el técnico, a escasos metros de distancia, se transformó en el objeto de todas las críticas respecto del juego del equipo, sus cercanos salieron a defenderle. Fue el inicio de tensos encontrones.

La cadena argentina TyC Sports exhibe imágenes que muestran a familiares del estratega en medio de tensas discusiones con los forofos. Sus hijos asumieron la defensa del técnico.

“Que no vengan más”

Quinteros abordó la situación con una contundente frase. “Es una pena. A mí me da risa lo que dicen algunos tontos que están ahí... En vez de apoyar a sus jugadores, de apoyar a su equipo todo el tiempo. No son todos...”, manifestó el ex entrenador del Cacique.

Igualmente, dedicó palabras a los fanáticos que sí respaldaron al equipo y aconsejó una drástica medida para quienes se alejaron de esa línea. “La gente de Vélez alentó hasta el final. La gente de Vélez tiene que expulsarlos de la cancha. A los que critican a sus jugadores, que no vengan más, que se queden en sus casas”, sentenció el entrenador a la misma estación televisiva.

Estadía ingrata

Lo concreto es que Quinteros no ha tenido una estadía grata en Argentina. En febrero, de hecho, se reveló la tensión que había con sus dirigidos, que tuvo su punto más alto después de la abrupta caída frente a River Plate. “La verdad que es un resultado que da vergüenza. A mí como entrenador me da vergüenza”, disparó.

“Fueron errores que el rival aprovechó (...) Pero no tuvo nada que ver el esquema, sino el tema de fragilidad, de falta de agresividad, de dejar libres a los rivales en el área, de dejar recibir de espaldas siempre a uno de los dos delanteros, y eso fue lo que realmente pasó en el partido”, amplió esa vez, traspasándoles la responsabilidad a sus dirigidos.

La actitud no gustó.