En Argentina revelan los motivos del quiebre entre Gustavo Quinteros y el plantel de Vélez Sarsfield

El presente de Gustavo Quinteros a cargo de Vélez Sarsfield está lejos de ser prometedor. El Fortín solo suma un punto de nueve posibles en el arranque de la liga argentina y los malos resultados de suma la última derrota por goleada que le propinó River Plate de 5-0.

Un resultado que ha marcado un quiebre, en especial por la hinchada ante la humillación deportiva vivida el fin de semana y que además da muestras de una clara distancia entre los miembros del plantel y el cuerpo técnico.

De hecho, Quinteros apuntó a los jugadores tras la goleada contra River. “No tuvo nada que ver el esquema, sino con el tema de fragilidad, de falta de agresividad, de dejar libres a los rivales en el área, de dejar recibir de espaldas siempre a uno de los dos delanteros. La verdad, es que es un resultado que da vergüenza”, dijo en la conferencia de prensa posterior al duelo.

Claro que no solo se quedó ahí. “El segundo tiempo lo mejoramos, hablamos mucho de esa fragilidad, de la falta de actitud en la marca y en la concentración, pero era demasiado tarde. Hay mucho trabajo por hacer, creo que debemos cambiar de actitud. Es un grupo que ante la primera adversidad se cae mucho anímicamente, le cuesta revertir situaciones adversas. Hay que resolverlo, va a ser difícil esta semana, pero la revancha está en el próximo partido. Tenemos que cambiar la actitud, las formas y ser más agresivos”, apuntó.

“Dejamos recibir muy libre a Colidio en los pivoteos, jugó muy libre el volante central, le dimos libertad a los laterales, no fuimos un equipo agresivo, entramos al campo con muchas dudas sin hacer lo que entrenamos. No estuvimos concentrados, regalamos tres goles, cada uno tiene una marca y cabecearon solos. Fueron errores que el rival aprovechó. Fue distinta la actitud de los que entraron, pero no tuvo nada que ver el esquema, fue un tema de fragilidad, de falta de agresividad, dejar recibir, eso es lo que realmente pasó en el partido”, insistió.

Disconformidad del plantel

Estas palabras tras la derrota llegan en un momento complicado, pues según ha revelado el periodista Martín Etcheverry, quien cubre el día a día de Vélez Sarsfield, los jugadores están disconformes con el actuar de Quinteros.

“Hay ciertas actitudes de Gustavo Quinteros que no gustaron en el vestuario desde la pretemporada. Acusan que fue soberbio, que existieron varios destratos (como llamar a los jugadores por sus apellidos), y no están conformes con su trabajo”, señaló.

Además, planteó que “para Quinteros no hubo errores tácticos y señaló que hubo ‘falta de actitud para marcar’ y que ‘falta gente que resuelva mejor las jugadas’. El DT le pasa la pelota a los jugadores y los jugadores no están contentos con él”.

De todas formas, en un nuevo mensaje contó que la continuidad de Quinteros no está en duda por parte del club “al menos hasta el próximo partido frente a Gimnasia...”.