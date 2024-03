¿Ricardo Gareca evalúa dejar a Claudio Bravo y Gary Medel? Las razones que hacen dudar al Tigre de llamar a los referentes de la Generación Dorada

Ricardo Gareca está a punto de entregar su primera nómina de jugadores desde su llegada al banco de la Selección. El estratega argentino presentará en algunos días a los deportistas que deberán presentarse para los duelos amistosos contra Albania y Francia a disputarse en la próxima fecha FIFA de este mes.

Si bien el adiestrador nacional ha sostenido conversaciones con algunos jugadores que integran la llamada Generación Dorada del fútbol nacional, aún se mantienen dudas sobre el llamado de algunos futbolistas, entre ellos el arquero Claudio Bravo.

El guardameta ha vuelto a integrar las convocatorias del Betis tras haber superado una lesión, aunque aún no ha podido sumar minutos de competencia desde entonces. Por lo mismo, el DT evalúa no convocarlo considerando que lo que más les exige a sus dirigidos es regularidad. Ese puesto, además, lo tiene cubierto: Gabriel Arias y Brayan Cortés, a quien conoció en detalle en los últimos partidos de Colo Colo, lo han tranquilizado. En Mega, incluso, aseguraron que el oriundo de Viluco no será considerado.

En la previa de que Gareca entregue la nómina, Bravo se refirió a un posible llamado. “Al día de hoy no sé si voy a estar en una nómina o no. No me quiero aventurar ni tener esa ilusión de marearme con ciertas cosas. Mi mayor pensamiento hoy es disfrutar donde me toca estar”, señaló en medio de una actividad del Betis en Chile. “La intención mía es siempre estar y ayudar en la selección”, agregó.

Consultado por la inactividad, expresó que “Lo que más me tocó fue la Copa América de Estados Unidos, cuando venía lesionado y con un tema familiar complejo. Los primeros tres partidos fueron los peores de mi carrera, pero al final tienes tanto conocimiento de tu fuerza mental que te lleva a resolver estos desafíos. Había muchas críticas, querían que se pusiera otro compañero, pero esas cosas te hacen crecer y la historia la sabe todo el mundo. A veces la inactividad depende mucho de tu cabeza”.

En cuanto a un posible regreso a Chile, indicó que “siempre es un anhelo volver, pero a día de hoy no existe absolutamente nada. Los nombres que han llegado suben el nivel del torneo, pero viendo desde la distancia otros temas que generan incertidumbre y pena, como ver estadios vacíos, incidentes en partidos importantes. Eso aleja a la gente y ensucia la imagen de nuestro fútbol”.

Otro de los futbolistas que es duda en la lista de la Selección es Gary Medel. El Pitbull, con quien incluso realizó una videollamada para presentar su plan de trabajo, no está dentro de los planes iniciales. La idea del Tigre es poder evaluar otras alternativas para el puesto. Valber Huerta, Igor Lichnovsky, entre otros, son algunos de los jugadores que quiere ver en terreno el transandino.

Al jugador del Vasco Da Gama, incluso, Garecam ya lo ha elogiado. “Él es un referente importante, es un líder, siempre se ha manifestado así dentro del campo de juego, así que iremos viendo (en qué posición lo utilizaremos)... Tenemos que ir viendo la actualidad de él y qué es lo que queremos, pero sin duda, es un jugador para respetar y mucho”, dijo Gareca, en una de las entrevistas que ha concedido.

La primera lista

Justo antes de viajar a un congreso de Conmebol que se desarrollará en Paraguay, el Tigre comentó cuándo y cómo daría a conocer su primer listado de jugadores para enfrentar los amistosos.

“La lista la voy a dar yo”, comenzó indicando. “Ya lo hablaremos en la conferencia de prensa. Estoy preparando la lista, estoy en eso trabajando”, adelantó.

Cabe señalar que estos partidos serán los únicos preparativos para enfrentar la Copa América que se desarrollará este año en Estados Unidos.

Y tal como pasa con Bravo, otros jugadores con pasado en la Roja podrían volver. Uno de ellos es Eduardo Vargas. “Muchas veces puede ocurrir que un jugador que no juega en su club por equis circunstancias, a lo mejor puedo convocarlo para verlo, evaluarlo, e inclusive, que lo vean, que a lo mejor si está en buenas condiciones, pueda ser tenido en cuenta por algún club”, explicó el DT a El Deportivo hace unos días.

En definitiva, los nombres serán confirmados o desmentidos este viernes, cuando en la casa de la Selección Chilena, Gareca entregue su lista inicial -en un principio- a las dos de la tarde.