“Soy el primero que lo va a abrazar”: Gonzalo Jara recuerda el golazo de Lucas Barrios que sepultó a la U en el Monumental

Universidad de Chile acumula en total 34 partidos como visitante en el Estadio Monumental, cuyos únicos triunfos fueron en los años 1999, 2000 y 2001, sumando hasta la fecha 22 encuentros sin conocer de victorias en el reducto de Macul (16 derrotas y seis empates). A pesar del mal registro histórico que poseen los laicos en la cancha alba, las dos victorias obtenidas en el inicio del Torneo Nacional ilusionan a los dirigidos por Gustavo Álvarez. Bajo ese contexto, Gonzalo Jara, quien tuvo la oportunidad de disputar dichos encuentros vistiendo la camiseta alba y azul (a pesar de ser un reconocido hincha universitario), dio a conocer cual fue el clásico favorito que jugó.

Fue en su rol de comentarista en TNT Sports, donde el bicampeón de América confesó que el gol de Lucas Barrios a los laicos el 5 de octubre de 2008, es un recuerdo que hasta el día de hoy no logra sacar de su cabeza. “El clásico que más recuerdo uno que me tocó ganar con Colo Colo, el 2-0 de Lucas Barrios. Y el otro es el 3-1 que me toca jugar por la U (también victoria alba), pero es por los nombres que había”, explicó.

Es importante recalcar que tan solo minutos antes de que la Pantera anotase el 2-0 a favor de los albos, se encontraba con problemas estomacales que lo llevaron a incluso vomitar a un costado de la cancha, lo que terminó por desatar la algarabía de Jara en la celebración del gol. “Soy el primero que lo va a abrazar. Lucas agarró el banderín, pero fui el primero que llegó”.

Si bien el clásico que más recuerda es uno vistiendo la camiseta colocolina, también se tomó el tiempo de rememorar uno que jugó por la U, a pesar de que también fuese victoria para el Cacique. “Cada año cambian los jugadores, son distintos los que les toca jugar un Superclásico. Recuerdo uno que perdimos 3-1 en el Nacional, que Colo Colo venía mal, que, si perdían, donde empezamos ganando con gol de Pinilla, pero si perdían Guede se iba. Hicieron un muy buen partido, son duelos clave que te marcan mucho”, comentó.

Durante sus dos periplos en Colo Colo, Lucas Barrios anotó 20 goles y entregó 9 asistencias.

La Pantera no lo olvida

Otro que muy difícilmente olvide ese momento es el propio Lucas Barrios. Hace un tiempo en conversación con Dale Albo, la Pantera entregó mayores detalles de su estado de salud antes y durante el encuentro, previo al carrerón que dejó en el camino a Rafael Olarra. “Ese día lo estaba pasando mal, muchos decían que estaba con la caña (comentó entre risas). Había comido algo malo el día anterior y antes del partido me sentía algo extraño, como que se me venía el vómito en cualquier momento. Entro al primer tiempo y tengo la posibilidad de marcar, hice el primer gol en ese partido, pero lo estaba pasando mal”.

Contó además que por miedo a ser sustituido al término de la primera mitad, fue escondido al baño para vomitar. “En el entretiempo había ido al baño solo, porque si el doctor me veía así, me iba a sacar. Entonces decía que no podía salir ese partido, quería hacer otro gol, sabía que me iba a quedar otra. Después empecé a vomitar en el campo y ahí en cualquier momento me sacaban. Me mandan a un costado y los rivales me puteaban porque según ellos estaba haciendo tiempo, hasta que vomité al lado de ellos y me creyeron”.

Posteriormente reveló que será un momento que atesorará por siempre. “Salgo y cuando entro, me quedo en la orilla y Mingo (José Domingo Salcedo) me da el pase para hacer ese gol que fue increíble. Cada vez que lo veo digo ‘¡qué golazo!’ Arrancar de tan atrás y en las condiciones que estaba. Lo vi muchas veces y sé que la gente se identifica mucho con ese gol y lo voy a disfrutar y recordar toda la vida”.

“Ese día no sé de donde saqué fuerzas, si digo algo estaría mintiendo. El de arriba me estaba preparando para ese gol. Fue raro, porque estaba muy débil, no solo había vomitado en el campo, sino que en el entretiempo igual y para mí fue importante convertir esos goles porque la gente, ya con esos goles, me ratificó todo ese cariño que me brindaba. Siempre estaré agradecido por cómo me trató el Monumental”, concluyó.