Con la U entre ceja y ceja: Colo Colo busca dar el primer golpe en Paraguay por la Copa Libertadores

Colo Colo se prepara para su último obstáculo en la fase previa de Copa Libertadores. Los albos eliminaron a Godoy Cruz y ahora se medirán ante Sportivo Trinidense por un cupo en la fase de grupos del torneo más importante del continente. Duelo, que de una u otra forma, también estará condicionado por el Superclásico de este domingo.

Y es que el calendario jugó en contra del equipo de Macul. En siete días tendrán que disputar la ida ante Trinidense en Paraguay, el partido ante Universidad de Chile en el Monumental y la vuelta por la Libertadores también en Santiago. Tres duelos que bien pueden definir el éxito de un semestre que ha comenzado con el pie derecho.

Los albos aterrizarán en Asunción con un saldo de siete victorias, dos empates y una derrota en lo que va de año entre partidos oficiales y amistosos. A ese saldo también se le debe agregar el 2-0 a favor ante Huachipato por Supercopa, aunque en dicho duelo aún faltan 12 minutos por disputarse tras la suspensión por los destrozos en el Estadio Nacional.

Momento positivo que se diferencia totalmente con el presente de sus rivales de este miércoles (21.30 de Chile), quienes pasan por un complejo en el plano local. Pese a haber derrotado por 2-1 a El Nacional de Ecuador en la Fase 2 de Libertadores, Trinidense marcha último en la Primera División de Paraguay, con apenas tres puntos en ocho partidos disputados. De hecho, en los últimos cuatro cotejos suma solo derrotas.

Semana de Superclásico

Colo Colo saldrá a la cancha este miércoles sabiendo que tiene un duelo clave el fin de semana. No solo porque buscará vencer a su clásico rival, sino porque también está en juego la racha histórica de 23 años sin perder ante la Universidad de Chile en el Estadio Monumental.

Por eso el gran dilema de Almirón sigue siendo el once titular que jugará el duelo de Libertadores. Sin ir más lejos, la chance de que Arturo Vidal arranque desde la banca está sobre la mesa, ya que el ex mediocampista del Barcelona viene arrastrando problemas físicos que ya lo hicieron salir al medio tiempo ante Godoy Cruz y no ser considerado en los partidos ante O’Higgins y Huachipato por el Torneo Nacional.

Incluso durante la semana se planteó que podría no viajar con el equipo, algo que finalmente no ocurrió. Fue precisamente en el aeropuerto de Santiago que se le consultó a Almirón si el King jugará ante los paraguayos. “Juega mañana” afirmó el técnico de Colo Colo, quien de todas formas no aclaró si será desde el arranque o como una alternativa. “Sí, viaja. Siempre ha sido importante, por eso está con nosotros. Está muy bien, viaja y de ahí adelante, hay que preguntarle al técnico”, complementó Daniel Morón.

Los cambios en el equipo ha sido una tónica del técnico argentino estos días, jugando los últimos dos duelos de la liga local con jugadores suplentes. En Rancagua presentó 11 modificaciones en comparación al duelo de ida ante Godoy Cruz, mientras que recibió a Huachipato en el Monumental con siete jugadores que no fueron del arranque en el partido de vuelta ante los de Mendoza. Todo debido a los reducidos tiempos de recuperación que están teniendo.

Un posible refuerzo

Pese a que el gran objetivo económico es clasificar a los grupos de Libertadores (Conmebol entrega 3 millones de dólares), los albos ya recibieron un incentivo monetario por su victoria en la Fase 2 ante Godoy Cruz. En total han recaudado 1,1 millones de la divisa norteamericana por su presencia en las dos llaves previas.

El dinero extra, sumado a que el Cacique sí o sí jugará copas internacionales este semestre (ya aseguró presencia al menos en Sudamericana), activaron la chance de un nuevo refuerzo. Algo que se tiene que definir antes de este viernes a las 18.00, cuando cierre el mercado de pases en el fútbol chileno.

“Estamos en la búsqueda de poder encontrar algo que sea superior a lo que tenemos. Si dentro de estos días encontramos a alguien, seguramente que vamos a hacer el esfuerzo de que pueda llegar. Tenemos nombres. Es un extremo”, dijo Daniel Morón, Gerente Deportivo de Colo Colo.

Tema, que Almirón tampoco esquivó. “Si se puede traer alguien más para jerarquizar el plantel siempre es bienvenido. Tenemos esa posibilidad hasta antes de la fecha cuatro, así que veremos si está y existe la posibilidad y si vienen uno o dos jugadores a aportar, realmente a mejorar el plantel, será bienvenido obviamente”, dijo el ex DT de Boca Juniors.