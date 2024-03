Bolsa millonaria, clave para París 2024 y con seis nacionales: los detalles del Chile Classic, el torneo de golf más importante del país

La sexta versión del Astara Chile Classic ya está acá. El torneo de golf más importante del país comienza este jueves en el Prince Of Wales Country Club y contará con seis nacionales buscando la victoria. Entre ellos, Cristóbal del Solar, quien arriba a Santiago como uno de los nombres más relevantes del planeta tras su ronda de 57 golpes en Bogotá.

Y es que el chileno marcó un hito al firmar la tarjeta más baja de la historia en un evento patrocinado por el PGA Tour. Lo hizo en la primera ronda del Astara Championship, torneo en donde terminó en la quinta posición. Después de eso recibió una invitación para el México Open y quedó décimo en el Argentina Open. Presente que lo tiene como uno de los grandes favoritos para levantar la corona.

Una posible victoria nacional es un anhelo de la organización. “Un sueño que tenemos es que antes de 2026, que finaliza nuestro contrato, el torneo sea ganado por un chileno. No lo puedo anticipar porque nadie es adivino, pero este año tenemos alguna posibilidad de conseguir ese sueño”, menciona Alejandro Peric, director del torneo a El Deportivo.

Dentro de los 156 jugadores que disputarán el evento hay seis nacionales presentes. Una comitiva que mezcla experiencia con juventud. Por un lado está Felipe Aguilar y Cristóbal Del Solar, quienes ya son nombres consagrados en la región, y por el otro Matías Domínguez, Tomás Gana, Agustín Errázuriz y Gabriel Morgan, jugadores que aún buscan su espacio en los tour más importantes, pero que destacan por su corta edad. Toto Gana es el único de ellos que tiene más de 30.

La nueva camada

Sobre los cuatro jóvenes nacionales que estarán en La Reina, Peric también tiene palabras. El director, que ha seguido de cerca sus carreras, destaca el presente que están viviendo y cómo un buen resultado esta semana puede hacerlos alcanzar sus objetivos. “Tienen una posibilidad única de llegar por el camino corto al PGA. Hoy en día la cantidad de profesionales que hay en el mundo y el gran nivel que tienen hace que sea muy duro llegar al PGA. Si en este torneo terminan entre los 25 mejores tendrán el derecho de jugar el siguiente Korn Ferry (Savannah Golf Tournament) y lo mismo ahí, entonces pueden ir sumando puntos y después conseguir la tarjeta”, menciona.

Camino que incluso podría ser más rápido si alguno logra levantar el trofeo este domingo. “Ganando es prácticamente seguro llegar al PGA, le faltarían muy pocos puntos. Estar acá es vital. La exposición mediática y la experiencia que adquieren estos jugadores es notable”, agrega. Sin ir más lejos, Ben Kohles, campeón del torneo en 2023, hoy ya es parte de la categoría máxima del circuito norteamericano.

En ese grupo quizás el nombre que más destaca es el de Agustín Errázuriz, quien en diciembre dio el batacazo al ganar el Abierto de Chile. Con 24 años no titubeó y terminó gritando campeón en un evento donde peleó la punta con Joaquín Niemann y donde también estuvo presente Mito Pereira. Fue incluso tras esa victoria que el golfista habló con La Tercera y destacó a los nuevos rostros que están apareciendo en el golf nacional: “Viene una camada joven bien potente, que es la de nosotros. Creo que al final va a ser el futuro de Chile”.

Del Solar con la chance olímpica

Los Juegos Olímpicos de París 2024 esperan por sus clasificados. En el caso de Chile, los cupos a los que puede acceder son dos, por lo que la pelea por el último puesto sigue al rojo vivo. Joaquín Niemann tiene prácticamente asegurado su sitial, por lo que la disputa hoy se reduce a Mito Pereira y Cristóbal del Solar.

La estrella del LIV actualmente marcha 145 en el ranking mundial y necesita seguir sumando puntos si no quiere perder terreno. Como su liga no le permite aquello, tendrá que mantenerse disputando torneos de otros circuitos para acumular unidades.

Del Solar en cambio, aparece en la plaza 221 del listado planetario. Algo que con una victoria en Santiago podría cambiar radicalmente. “La cantidad de puntos que otorga este torneo puede definir, por ejemplo, quién sea el segundo chileno en los Juegos Olímpicos. Ese nivel de importancia tiene”, detalla Alejandro Peric a El Deportivo.

El jugador en cambio es más cauto, aclarando que el camino para la clasificación aún es largo (se definen el 17 de junio) y que su mirada aún no está enfocada en Francia. “Me encantaría jugar los Juegos Olímpicos, pero es difícil ponerme una meta así durante todo el año. Uno no puede controlar lo que hacen los demás. Si Joaco o Mito juegan bien, se lo merecerán. Si yo juego bien, me lo mereceré. Mi meta es seguir jugando Korn Ferry y tratar de subir al PGA”, confesó en la rueda de prensa previa al inicio del torneo.

Una bolsa millonaria

El golf siempre ha destacado como un deporte de grandes montos. Semana a semana aquello queda en evidencia con los increíbles premios económicos que reciben los ganadores de los circuitos más importantes. Un estatus del que el Astara Chile Classic no reniega.

Para este 2024 el evento aumentó el dinero que entregará y se transformó en el evento deportivo con la bolsa monetaria más grande en la historia del país. En total repartirá US$ 1.000.000 a los jugadores que logren superar el corte del fin de semana. Una cifra cercana a los mil millones de pesos.

La medida viene de la mano con las mejoras que está buscando el Korn Ferry Tour para sus jugadores, sobre todo después de la llegada del LIV y la migración de varias estrellas del PGA, convencidas principalmente por los jugosos contratos que se ofrecen.