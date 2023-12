Agustín Errázuriz, campeón del Abierto de Chile: “Viene una camada joven bien potente; que es la de nosotros”

Agustín Errázuriz (24 años) puso su nombre en lo más alto del golf nacional al ganar el Abierto de Chile tras un torneo soñado, donde venció entre otros, a Joaquín Niemann y Mito Pereira. El ex estudiante de la Universidad de Lynn quedó con un balance de -19 y aseguró su presencia en la fecha nacional del Korn Ferry Tour, torneo que ya disputó en 2022.

A una semana de aquello, reflexiona sobre su logro, las claves que lo llevaron al trofeo y la nueva camada que se abre paso en la nación, donde destacan nombres como el de Gabriel Morgan, Tomás Gana, Carlos Bustos y Matías Domínguez.

¿Creía al comienzo del torneo que podía llevarse la victoria?

Yo sabía que la clave era no venir con las expectativas tan altas, sino que disfrutar la semana y seguir haciendo mi juego. Sí me imaginé estando en los grupos finales el último día. Después de la segunda ronda ya sentía que si seguía jugando así, podía estar peleando el campeonato. Mi meta esa semana era jugar en los grupos finales, estar metido en el campeonato, jugar con Joaco o con Mito para también ponerme a prueba en ese tipo de situaciones, jugando con harta gente.

¿Es muy difícil afrontar una última ronda peleando mano a mano con Mito y Niemann?

No es un proceso fácil, pero yo trabajo mucho la parte mental, el jugar bajo presión, ser tú mismo. Obviamente, se siente la presión de tener a estos jugadores al lado tuyo, que en cualquier momento se pueden destapar y tirar una vuelta increíble como Mito, que el sábado hizo -9, pero yo también sentía que estaba al mismo nivel que ellos y que podía hacer las cosas igualmente con presión. El último día, estando empatado en la punta con Mito y Gabriel (Morgan), traté de jugar mi juego. Se sienten los nervios, pero me he metido en estas situaciones varias veces.

¿Cómo es su relación con Mito y Niemann?

Desde chicos somos muy cercanos. A Mito lo conozco desde que tengo cinco años, casi que partí jugando golf por él. Con Joaco también. Lo conocí un par de años después, pero siempre competíamos juntos acá. En Estados Unidos vivíamos súper cerca, entonces pasábamos mucho tiempo juntos y hasta el día de hoy seguimos haciendo lo mismo. Los dos me felicitaron, me dijeron que aprovechara esta oportunidad de estar en el Korn Ferry. Joaco me dijo que estaba muy feliz por mi progreso, por la actitud que había ofrecido esa semana.

Esta victoria también le da protagonismo a la nueva camada que forma con Morgan, Gana, Domínguez...

Trabajamos muy bien. Siempre nos acompañamos, viajamos casi todo el año juntos en el PGA Latinoamérica, competimos mucho. Siempre estamos tirándonos para arriba aunque seamos rivales, siempre somos amigos. Viene una camada joven bien potente, que es la de nosotros. Creo que al final va a ser el futuro de Chile.

Tres victorias y una pasada por el DP World Tour. ¿Cómo evalúa su temporada?

Han sido cuatro o seis meses jugando un golf muy potente, muy consistente. Me preparé muy bien para las dos etapas del DP, sabiendo a lo que iba, sabía que no iba a ser fácil. Al final no pude entrar al DP para 2024, pero me di cuenta de que podía hacer muchas cosas, que podía estar ahí, jugando al mejor golf del mundo y eso también me hizo darme cuenta de que cuando llegara a Chile, podía seguir haciendo las cosas bien. Me motivé el doble para poder jugar bien acá.

¿Cómo fue ese paso por España?

Las canchas, las instalaciones, los jugadores, todo fue increíble. Me imaginaba cómo podía ser y fue tal cual. Una experiencia increíble, jugué con jugadores muy buenos, en canchas increíbles, totalmente distintas a lo que jugamos acá en Chile. Son canchas largas, con mucho viento, mucha lluvia, el clima es complicado. Jugar allá, con ese tipo de condiciones te hace crecer mucho más y te prepara muy bien para lo que viene.

En 2024 asoma el Chile Classic...

Muy feliz de volver a jugar el torneo. Este año no pude jugar muy bien pero para el próximo siento que voy a estar mucho más preparado. Todos estos torneos que estoy jugando me sirven mucho como preparativo. Afrontaré esa semana como una semana muy importante, que te puede abrir muchas puertas, porque una buena semana te puede cambiar el calendario también. Para 2024 me siento mucho más preparado.