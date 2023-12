Los motivos que sepultaron la continuidad de Gustavo Quinteros en Colo Colo

Este viernes culminaron los 1.165 días de Gustavo Quinteros como entrenador de Colo Colo. El DT llegó para salvar al Cacique de un inédito descenso en 2020 y de ahí en adelante consiguió cuatro títulos (un Torneo Nacional, dos Copa Chile y una Supercopa). Si bien su rendimiento superó el 60%, esto no fue suficiente para que el directorio de Blanco y Negro considerara su continuidad.

Durante la intensa ronda de entrevistas que concedió ayer, el entrenador explicó largamente los contratiempos de la temporada y que el actual era un “equipo en formación” y que el próximo año aspiraba a ser campeón y el subsiguiente a pelear internacionalmente. Incluso, su cuerpo técnico no perdía tampoco la esperanza de seguir en el Cacique, pero su suerte estaba sentenciada desde mucho antes.

El técnico comenzó a perder el crédito tras las eliminaciones internacionales y se terminó de agotar después de la derrota 0-2 frente a Unión Española en el Monumental, una caída durísima deportivamente, anímicamente y económicamente. De hecho, este último punto generó muchísima molestia entre los directores, pues el Cacique dejó de percibir US$ 3 millones por ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, debiendo conformarse con montos mucho menores por ingresar en la etapa previa.

“Tenemos que arriesgarnos, Colo Colo necesita un nuevo aire”, dice un miembro de la concesionaria para justificar la decisión de no seguir con Quinteros. Una idea con la que no comulgó Aníbal Mosa, el único defensor junto a su bloque de la permanencia del santafesino. “Yo espero que podamos ratificar a Gustavo, porque sino entraríamos en una espiral que sería perjudicial para la institución, como ir a buscar otro técnico”, había dicho en la víspera el comerciante de origen sirio.

Finalmente primó la tesis del desgaste en la relación. A una buena parte de la mesa no le agradó que el DT reprochara su trabajo a través de la prensa, especialmente en lo relacionado con potenciar el plantel, debido a que los nombres que llegaron y que significaron una alta inversión estaban en la lista propuesta por el entrenador a la gerencia técnica. Uno de los casos que más ruido provocó fue el de Darío Lezcano, quien a solo dos meses de su llegada ya estaba cortado por el estratega.

Alfredo Stöhwing explicó que una de las razones fue apuntar a “tener una mejor participación en los torneos internacionales”. Y añadió: “Uno hace una evaluación general y, en base a esa evaluación, se estimó necesario realizar un cambio. La gerencia deportiva compartió el análisis del directorio”.

Asimismo, en el bloque del Club Social no agradó el manejo que tuvo con ciertos jugadores, como lo ocurrido con el paraguayo, y especialmente por cómo manejó la situación de Jordhy Thompson, quien fue reintegrado rápidamente a pesar de los duros antecedentes de violencia de genero en el que resultó involucrado. Sin ir más lejos, el sector liderado por Matías Camacho pidió la salida inmediata del futbolista.

“Ojalá en algún momento todo lo que hemos hecho con Jordhy él pueda entenderlo, cambiar y ser un chico de bien, para recuperarlo primero como persona y después como jugador, porque es un jugador extraordinario...esto me ha traído problemas, pero a mí no me importa porque mis padres me han educado así, para ayudar a la gente”, comentó ayer Gustavo Quinteros en una entrevista con DSports.

Tensa reunión

La reunión de directorio comenzó a tensionarse una vez que El Deportivo adelantó el resultado de la votación, dado que había una intención de comunicar primero la decisión al entrenador, por lo que el encuentro terminó en medio recriminaciones cruzadas por la filtración de la noticia.

El próximo paso que deberá dar la dirigencia es la definición de un perfil y de un proyecto deportivo. En ese sentido, deberán establecerlo a la brevedad, ya con el mercado en movimiento.

“Cuando a uno no le resultan las cosas, hay que intentar algo nuevo. Se buscará un técnico de perfil ganador, con experiencia internacional y que nos permita tener buenas experiencias a nivel internacional. La gerencia deportiva nos va a hacer una proposición”, anunció Stöhwing.