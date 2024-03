Alfredo Stöhwing celebra decisión sobre castigos: “Puede asistir el público normal de la tribuna Arica para el partido contra la U”

En Blanco y Negro celebran un triunfo en tribunales. Así quedó claro en las palabras del presidente de la concesionaria, Alfredo Stöhwing, quien adelantó tras el partido en Paraguay que habrá gente en la galería norte del Monumental para el Superclásico del domingo.

“Efectiva y afortunadamente admitieron la orden de no innovar, así que puede asistir el público normal de la tribuna Arica para el partido contra Universidad de Chile. Estamos contentos de que el tribunal haya acogido nuestros argumentos”, dijo el mandamás tras el empate ante Sportivo Trinidense, en Asunción.

Sobre el fallo de la Segunda Sala, completó que “esperamos que se anule la sanción. Pensamos que hay diferentes argumentos, así que esperamos un fallo final distinto”.

Asimismo, aseguró que “estamos completamente de acuerdo con el registro de hinchas, pero necesitamos un tiempo para hacerlo bien. Cualquier medida para el control es buena, por supuesto que lo apoyamos. Pero no alcanzamos a aplicarlo para el Superclásico”.

Consultado por lo visto del equipo en la capital paraguaya, el ingeniero opinó que fue un partido trabado y que, pese a la igualdad, merecieron el triunfo.

“El partido fue apretado, difícil, tenso, típico de Libertadores. Esperábamos ganar, nos vamos con un poco de frustración. Pero bueno un empate siempre es positivo en este tipo de partidos”, afirmó Stöhwing.

“Jugadores cabizbajos”

Sin embargo, los futbolistas del Cacique asumieron como una derrota el empate ante el modesto equipo guaraní. Tanto, que ninguno de ellos asistió a la conferencia de prensa, lo que supone una multa en dinero para el club.

“Los jugadores se fueron un poco cabizbajos porque querían ganar acá y estaban molestos con el arbitraje. Fue incomodo, muy localista. En lo personal no me gusta hablar de los árbitros, porque es como es excusarse, porque uno tiene que ganar en la cancha. Los jugadores están concentrados los he visto a todos bien, pero este deporte y quieren dar el todo por el todo para avanzar a la segunda ronda”, advirtió el presidente de Colo Colo.

Sobre el duelo del próximo miércoles en el Monumental, el director aclaró que “esperamos tener aforo total para la vuelta, básicamente por lo deportivo, pero también nos afecta en lo financiero”.

Consultado acerca de las restricciones de público para el domingo ante la U expresó que “Otra vez tendremos aforo reducido y lo lamento mucho, porque nuestra gente se está portando bien, es una lástima que no puedan asistir a un partido tan importante como el clásico”.