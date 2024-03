ANFP castiga a 12.820 hinchas de Colo Colo por la violencia en la Supercopa de la vergüenza

El esperado regreso de la temporada 2024 del fútbol nacional se esperaba con todo. En el marco de la Supercopa el campeón de la Copa Chile, Colo Colo, y el del Torneo Nacional, Huachipato, se enfrentaron en el Estadio Nacional.

Claro que durante el entre tiempo las miradas se fueron hacia la galería norte, lugar donde se ubicaba parte de la hinchada del Cacique, donde se comenzaron a registrar una serie de incidentes que al final obligaron a suspender el encuentro cuando se disputaba el minuto 78.

Tras el catastro de los destrozos se pudo contabilizar 300 butacas dañadas, 750 kilos de estructura en mal estado, 25 m2 de rejas inutilizables y 100 m2 de la nueva pista atlética resultó quemada.

Si bien desde Blanco y Negro en todo momento se desligaron de la responsabilidad sobre los hechos de violencia, ya que “no estuvimos a cargo de la organización, no creemos que el estadio Monumental debiese recibir sanciones porque este encuentro se jugó en el Estadio Nacional”, argumentó el presidente de la concesionaria Alfredo Stöhwimng.

Por su parte, Daniel Morón, gerente deportivo, incluso llegó a cuestionar la decisión de suspender el encuentro. “Esto no es lo que representa nuestro club. Estamos abiertos a que este partido pueda continuar. Los hechos de violencia no los justificamos de ninguna manera, pero no podemos pensar que por un hecho de violencia hay que de dejar de jugar al fútbol. El día de mañana, cualquier equipo que va ganando pueda cometer un desmán para los puntos”, indicó.

Si bien en la ANFP asumieron la responsabilidad como organizador, Colo Colo arriesgaba una sanción ya que el Tribunal de Disciplina presentó una denuncia de oficio para castigar a Blanco y Negro por la responsabilidad de lo sucedido, tal como ocurrió en otras ediciones de la Supercopa, claro que en esta ocasión el castigo va dirigido hacia los hinchas.

Tras la revisión de los antecedentes, el Tribunal decidió aplicar “a todos y cada uno de los doce mil ochocientos veinte (12.820) asistentes que fueron controlados como ingresados a la Galería Norte, entre las puertas 4 y 25, ambas inclusive, en el partido disputado entre los equipos de Huachipato y Colo Colo el día 11 de febrero del año 2024 en el Estadio Nacional, correspondiente a la Supercopa 2024, la sanción consistente en la prohibición de ingreso a los cinco (5) siguientes partidos consecutivos en que le corresponda al club Colo Colo en calidad de local en el Campeonato de Primera División, Temporada 2024, cualquiera sea el recinto deportivo en que se programen estos partidos, contados desde la notificación de la presente sentencia”.

Por esto, “Colo Colo deberá abstenerse de vender, canjear, donar o entregar-a cualquier título- entradas o invitaciones a dichas 12.820 personas en los cinco siguientes partidos que juegue en calidad de local, so pena de incurrir en desacato”.

También señalan que el club “deberá informar oportunamente a la empresa ticketera contratada para la venta de entradas la lista de personas impedidas de adquirir entradas e ingresar al estadio, bastando para ello la indicación de los respectivos números de las cédulas de identidad, indicándole expresamente la prohibición existente, imponiendo la obligación al citado club de enviar copia de esta comunicación al Tribunal de Disciplina”.