“Este tipo debe ser un tonto, no es posible”: las revelaciones de un exdirigido de Jorge Sampaoli sobre el técnico argentino

Jorge Sampaoli suele hacer polémica en los lugares donde ha dirigido. Durante la última década, el técnico transandino se ha visto envuelto en complicadas salidas de sus clubes y en más de un conflicto con algún miembro del plantel. Una de las situaciones más bulladas fue la finalización de su relación de amistad con Arturo Vidal. Ambos se tenían estima desde la etapa en la Roja, sin embargo, en Flamengo las cosas no fluyeron.

“Me tocó un perdedor de entrenador, alguien que no sabe apreciar a sus jugadores”, disparó el King tras su salida de Río de Janeiro. “Ahora me di cuenta de la persona que es, del entrenador que es y la verdad me siento feliz de ya no estar con él”, expuso también. Sampaoli respondió pero no quiso ser tan directo: “Si Arturo habla u otra persona habla de él, mi percepción y forma de pensar sobre Vidal no va a cambiar nunca”, dijo.

No es la única vez que el casildense se ve envuelto en esto tipo de circunstancias. De hecho, no todos sus dirigidos tienen un buen recuerdo suyo. Así lo dejó en claro Fábio Santos, con quien compartieron en el Atlético Mineiro. “Llegó a ser gracioso por lo insoportable que era”, señaló el exdefensor, en diálogo con ESPN.

Jorge Sampaoli en una práctica. Foto: Douglas MAGNO / AFP

“Estuve cuatro meses dándole los buenos días, luego del cuarto mes desistí. Él no estaba bien, te mira y no te habla. Dije ‘no es posible hombre, no voy a insistir’. Después de 15 días, ya no le hablé, era suficiente”, detalló sobre la relación entre ambos. “Dices ‘este tipo debe ser un tonto, no es posible, hombre’. Después terminó siendo un personaje”, añadió el exfutbolista brasileño.

Pese a todo, el exjugador asegura que con el argentino le dejó una enseñanza desde el lado futbolístico, más allá de las diferencias que pudieron llegar a tener. “Tácticamente aprendí mucho, porque es un gran entrenador. En Flamengo no funcionó tan bien, pero tiene muchas cosas que me gustan. Es un hombre al que le gusta el fútbol”, sentenció.

Sin ir más lejos, Santos recordó un duro momento que le tocó vivir en una práctica en plena pandemia. “En el entrenamiento queríamos hablar. Vino un día con un papel, hizo que 10 personas firmaran un papel. Pidió firmar. Dije: ‘¿Qué es esto?’ Dijo: ‘Para que te retiraras del fútbol, tu entrenamiento fue el peor que he visto en un jugador profesional’. Los chicos se echaron a reír, yo rompí el papel y él salió riendo. Un día estaba bien, pero después se transformaba”, reveló.

El paso de Sampaoli por el Mineiro fue en 2020 y cosechó un 64.45 por ciento de rendimiento. Finalizaron en la tercera colocación del Brasileirao y sumaron el Campeonato Mineiro de esa temporada, el único título que ha logrado el técnico transandino luego de su salida de la selección chilena, donde pudo levantar la Copa América de 2015.