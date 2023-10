La triste despedida de Jorge Sampaoli en su adiós de Flamengo

Jorge Sampaoli estuvo lejos de tener una estadía grata al mando del Flamengo de Erick Pulgar. El estratega alcanzó a estar a cargo del equipo por menos de seis meses antes de que sumara un nuevo despido a su historial como técnico.

Los malos resultados del equipo en la Copa Libertadores y en las competencias brasileñas terminaron por costarle el cargo, situación que se oficializó el pasado jueves 28 de septiembre.

“El Club de Regatas de Flamengo informa que el técnico Jorge Sampaoli y su comité técnico ya no dirigen la plantilla rojinegra. La dirección agradece al profesional y le desea suerte en la continuidad de su carrera”, fue el escueto comunicado del Mengao.

Ya con algo de más calma, el técnico casildense ocupó su cuenta oficial de Instagram para despedirse de los hinchas de Flamengo.

“Nación, nuestros sueños no siempre se hacen realidad como esperamos. Lamentablemente, por innumerables razones anteriores a mi llegada y que intenté pero no pude cambiar, no fue posible lograr los resultados para poner al Flamengo donde debía estar”, comienza diciendo en la publicación.

“Siempre recordaré el Maracaná, lleno de gente y palpitante. ¡Es el escenario más grande del fútbol! Me gustaría agradecer a la plantilla, jugadores, cuerpo técnico y afición su apoyo durante estos 5 meses”, cierra el DT.

Cabe recordar que el DT sostenía un contrato con los rojinegros hasta diciembre de 2024, por lo que con la decisión del club de desvincularlo le significó además a la institución el pago de la rescisión por 1,9 millones de euros. Esta cláusula determinaba un total de 2,5 millones de euros que iba disminuyendo de a cuerdo a los días trabajados.

Desde su llegada al banco el 17 de abril Sampaoli alcanzó a dirigir 39 partidos, utilizando 39 formaciones diferentes, registrando 20 triunfos, 11 empates y ocho derrotas.

En todo este tiempo no pudo asegurar los objetivos deportivos del club. A la reciente caída en la final de la Copa de Brasil, se sumó la temprana eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores y una mala campaña en el Brasileirao, dejando a Flamengo a 11 puntos del líder Botafogo.

El inicio de una nueva etapa

Tras la salida de Sampaoli, Flamengo volvió a conseguir una ajustada victoria sobre Bahía por 1-0. Tras el triunfo, el volante Gerson comentó que “esta es una victoria muy importante, la necesitábamos. Empatamos contra Goiás y São Paulo, en el partido que nos quitó el título de la Copa de Brasil. En mi opinión hicimos buenos partidos, pero no fue suficiente para ser campeón”, explicó tras el encuentro.

También dio a conocer su postura sobre la salida del casildense. “Ahora es una nueva etapa, ahora tendremos un nuevo entrenador. Flamengo no puede detenerse. Agradecemos a Sampaoli y al cuerpo técnico, pero Flamengo no para, tiene que continuar”.

“Quién soy yo para decir por qué no funcionó Sampaoli en Flamengo. Esta es una nueva etapa. Tengo respeto, cariño y admiración por Sampaoli, por todo lo que hizo por mí. Pero ahora tengo que levantar la cabeza y seguir adelante. Tenemos que cambiar la mentalidad”, añadió.