Con la mira en la fase de grupos de la Libertadores: Almirón recurre nuevamente a la dosificación ante Huachipato

Colo Colo sonríe y continúa avanzando en la Copa Libertadores. El cuadro albo superó la llave ante Godoy Cruz y se metió en la fase 3, asegurando fase de grupos del certamen más relevante a nivel continental o de Copa Sudamericana. Ahora aguardan por Sportivo Trinidense, a quien se enfrentarán el próximo miércoles 6 de marzo, en Paraguay.

El Cacique saca cuentas alegres, tanto desde lo deportivo como desde lo económico. Sin embargo, en Macul no están exentos de complicaciones, pues el calendario ya comienza a apretar.

En ese sentido, Jorge Almirón volverá a recurrir al método utilizado contra O’Higgins. El conjunto albo alineó ante los rancagüinos con un equipo alternativo, lo que finalmente les terminó pasando la cuenta: el duelo terminó 1-0 a favor de los celestes.

La disposición de los jugadores no significó un problema para el técnico, que no lanzó excusas por el resultado: “Hicimos un gran desgaste el jueves pasado, llegamos a las 5 de la mañana del viernes y jugamos el domingo. Sabíamos que iba a ser muy físico el partido y no quería correr riesgo de lesiones. También necesitaba ver a los demás y tenía plena confianza. Viendo el resultado tampoco pienso lo contrario”, señaló.

Almirón prepara cambios

El solitario tanto de Bryan Rabello, que provocó la derrota alba, trajo consigo las primeras críticas del proceso del argentino. Sin embargo, esto no lo complicó. De hecho, Almirón volverá a recurrir a la misma fórmula.

Este domingo, Colo Colo enfrentará a Huachipato, en un duelo crucial para mantenerse en la zona alta de la tabla de posiciones. El Cacique, nuevamente, no presentará una alineación estelar.

Almirón privilegiará nuevamente la dosificación y buscará enfrentar a Sportivo Trinidense, este miércoles, con todas sus armas. Eso sí, en esta oportunidad, ante los de Talcahuano, no serán todos reservas, sino que más bien será un equipo mixto.

Uno de los que quedará afuera, por ejemplo, es Arturo Vidal. El oriundo de San Joaquín fue reemplazado en el entretiempo ante los mendocinos y no se encuentra en su mejor condición: lo esperarán para jugar con los paraguayos. En ese sentido, el técnico anticipó que el Rey estará próximamente de regreso. “Cualquier otro no hubiera jugado, pero como es Arturo Vidal igual jugó. Se recuperó, pero hizo muy poco entrenamiento. Llegó un poco forzado y aguantó medio tiempo. Por suerte no es una lesión grave, es una contractura, no podía más y pidió el cambio. Tiene una contractura fuerte, pero se recuperará con el correr de los días”, señaló tras la clasificación a la fase 3 de Libertadores.

Almirón busca tener competitividad y variantes dentro del plantel. “Somos el equipo más grande de Chile y tenemos que adaptarnos a todo. Con el correr de los partidos el equipo va a mejorar en el juego y los muchachos van a asimilar este tipo de partidos mucho más rápido. La cantidad de partidos nos viene bien a todos”, sentenció.

Además, busca el afianzamiento del plantel, en general, no solo de los titulares. Los que no son titulares deben buscar su oportunidad y aprovecharla, algo que, según Emiliano Amor, no hicieron ante O’Higgins: “Hay que hacer una autocrítica muy grande porque no estuvimos al nivel de Colo Colo hoy (...)Tenemos que estar preparados para lo que toque. Obviamente, no dependemos de once. Somos 25 personas, 25 jugadores o 30 y tenemos que estar todos a disposición. Hoy no pudimos hacerlo bien, pero no tiene nada que ver eso para mí. Para jugar en Colo Colo, tenemos que estar todos predispuestos, lo que decía el DT. Teníamos la oportunidad y no supimos aprovecharla”, aseguró, quien fuera capitán en dicho partido.