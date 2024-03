“Nos insultaban y revoleaban patadas, nos escupían”: hinchas de Godoy Cruz acusan a barristas de Colo Colo de destrozarles el auto y robar las llaves

Lo que era solo un partido de fútbol, una fiesta, terminó en una verdadera pesadilla para cinco simpatizantes de Godoy Cruz. Los argentinos asistieron al empate sin goles ante Colo Colo, que clasificó al cuadro chileno a la tercera fase de la Libertadores, cuando fueron atacados por barristas del cuadro albo.

Todo ocurrió muy lejos del estadio Monumental, en una gasolinera en la carretera General San Martín que une a la Región Metropolitana con la transandina ciudad de Mendoza.

“Salimos a las 0.30 de la cancha y nos fuimos a la casa de unos familiares que viven a unas 10 cuadras; descansamos dos horitas como para emprender el viaje más tranquilos”, contó Mauricio Quintero, uno de los principales afectados y dueño del auto malogrado, a la radio Nihuil de Mendoza.

Asimismo, continuó en su relato que “partimos para Mendoza cerca de las 3 de la madrugada, tomamos todos los cuidados, no vestíamos con ropa del Tomba, por ejemplo. Nos bajamos en una gasolinera porque teníamos hambre y quisimos cenar algo rápido, vimos que estaba todo tranquilo. Ahí fue cuando ingresaron tres personas con la camiseta de Colo Colo con las claras intenciones de agredirnos”.

Las amenazas de los hinchas del Cacique no solo se quedaron en las palabras. Golpearon a los cinco hinchas de manera brutal y, luego, otros simpatizantes del club chileno se unieron a los agresores.

“Nosotros no reaccionamos, pero igual empezaron a tirarnos sillas, fueron muy violentos, nos insultaban y revoleaban patadas, nos escupían; no atacaban a otras personas que también estaban en la estación. Terminaron siendo 8, logramos escondernos en unos depósitos de la Copec y ahí parece que al irse me destruyeron el auto”, advirtió el hincha del cuadro trasandino.

La respuesta de la autoridad

El joven contó que personal de Carabineros de Chile arribó al lugar solo 20 minutos después de los incidentes. Y aunque tomaron los datos, advirtieron a los mendocinos que deberán esperar.

“Los tipos se trasladaban en un vehículo Ford Ka. Se ve que iban a cargar combustible y vieron la patente argentina de mi auto. Los carabineros tomaron la denuncia correspondiente y todo; pero para tener una constancia ese trámite tengo que esperar acá en Santiago hasta el lunes”, aseguró el principal afectado, quien mostró en las redes sociales la agresión que recibió uno de sus compañeros en un ojo.

Incluso Quintero agregó que los atacantes “se llevaron hasta las llaves del auto. No sé qué vamos a hacer, cómo vamos a volver, si con las ventanillas y el parabrisas rotos y el interior del auto lleno de vidrios. No sé si quedarme hasta el lunes. Estoy haciendo contactos para ver si alguien me traiga la llave de repuesto que tengo en Mendoza para volverme cuanto antes”.