¿Llegará al Superclásico?: Arturo Vidal detalla la lesión que lo sacó del partido por la Copa Libertadores

Colo Colo abrochó este jueves su paso a la Fase 3 de la Copa Libertadores. El triunfo de visita contra Godoy Cruz y el empate sin goles en la revancha le permitieron al cuadro de Jorge Almirón tal situación.

Claro que hubo un hecho que causó preocupación entre los hinchas y el propio técnico del Cacique. Arturo Vidal debió abandonar la cancha durante el entre tiempo acusando molestias físicas.

Tras el partido, fue el propio seleccionado nacional quien explicó por qué debió salir. “Me volví a apretar ahí en lo que me había pasado el otro día. Traté de aguantar lo que más pude, pero bien, tengo varios días para recuperarme. No voy a estar para el domingo, pero para el próximo partido sí. Así que contento por lo que se hizo, porque se pasó, que era lo más importante”, comenzó diciendo el futbolista en zona mixta.

Sobre el resultado de la llave, manifestó que “se logró el objetivo de avanzar, que es lo más importante, nos deja tranquilos. Era mi meta, por algo vine. El equipo nunca sufrió y nos va a servir para el año”.

“Lo más importante ahora es clasificar a la (fase de grupos de) Libertadores y a los otros compañeros, cuando les toque hay que darles la oportunidad, no jugaron tan mal. Fue un mal resultado, pero jugaron de igual a igual”, añadió.

Claro que una de las principales dudas que tenían los hinchas sobre la dolencia de Vidal era si esta le permitirá estar presente en el Superclásico que está programado para el 10 de marzo.

“Con la U no me quedo fuera, pero vamos a ver. El que entre va a estar preparado. Esta pasada nos va ayudar mucho a madurar, a crecer. El equipo va a mejorar mucho”, expresó.

Arturo Vidal se retiró con molestias físicas. Foto: Agencia Uno.

“Lo de Vidal no es grave”

Jorge Almirón también se dio el tiempo para comentar el motivo por el que debió sustituir al Rey este jueves. “Cualquier otro no hubiera jugado, pero como es Arturo Vidal igual jugó. Se recuperó, pero hizo muy poco entrenamiento. Llegó un poco forzado y aguantó medio tiempo. Por suerte no es una lesión grave, es una contractura, no podía más y pidió el cambio. Tiene una contractura fuerte, pero se recuperará con el correr de los días. No sé si estará para el domingo”, explicaba el argentino.

Sobre la llave en general, también manifestó que “estamos realmente contentos, desde 2007 que no pasábamos una clasificación definitiva en casa, enfrentamos al rival más duro de esta etapa, por algo está puntero. Fue un partido durísimo, de Copa, teníamos que pasar”.

“Vamos a mejorar, el juego fue muy trabado, muy duro, no tuvimos paciencia y el partido tuvo otro tinte. Hay que acomodarse en la cancha cuando las cosas no están claras. Había que pasar como sea y el margen para mejorar es bastante. Tenemos pocos partidos juntos, pero me voy muy orgulloso”, añadió.

Ahora Colo Colo deberá prepararse para enfrentar a Huachipato por el Torneo Nacional este domingo 3 de marzo desde las 18.00 horas. Sobre aquello, Almirón aseguró que “el once depende de cómo evolucionen algunos jugadores. Somos el equipo más grande de Chile y debemos adaptarnos. Los muchachos tienen que asimilar este tipo de partidos más rápido. La cantidad de partidos nos viene bien a todos”.