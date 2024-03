En modo venganza: exesposa de futbolista argentino vende su camiseta y medalla de campeón del mundo de Qatar 2022

Exequiel Palacios es uno de los puntales del equipo sensación de Europa: el Bayer Leverkusen. El argentino es una de las figuras del elenco que dirige Xabi Alonso, que se mantiene como el único invicto en Europa en lo que va de la temporada. Por liga suman 19 encuentros ganados, cuatro empatados y cero partidos, alcanzando 61 puntos. Son el serio candidato a llevarse la Bundesliga, por sobre el Bayern Múnich, que suma 53 unidades. Además, están en los octavos de final de Europa Legue, donde llevan campaña perfecta, y en las semifinales de la DFB Pokal. Sin dudas, una temporada de ensueño.

El transandino pasa por un increíble momento en cuanto a lo futbolístico, sin embargo, esto no se traduce en su vida personal, donde está en el centro de una polémica que involucra a su expareja, Yésica Frías. Ambos se conocieron en 2018 y se casaron en 2021, pero posteriormente llegó el quiebre. Actualmente están en trámites para concretar el divorcio, en medio de rumores de infidelidad por parte del deportista.

En medio de la disputa financiera, la mujer le dio un serio ultimátum al jugador. Con el objetivo de saldar una deuda por un departamento ubicado en Tigre, Buenos Aires, Frías decidió poner en venta una serie de pertenencias de Palacios, entre las que se destaca la medalla de campeón del Mundo que logró el volante en Qatar 2022 junto a la Albiceleste.

La expareja de Exequiel Palacios, Yésica Frías, asegura que venderá las pertenencias del exjugador.

Venta de las pertenencias del jugador

Frías aseguró que está dispuesta a vender las pertenencias de Palacios con el propósito de pagar el departamento en el que vive. Ella argumenta que Palacios ya no le proporciona el dinero necesario para mantener el inmueble ni cuidar de sus gastos, lo que la ha llevado a la subasta para saldar cuentas.

En redes sociales, la mujer en cuestión compartió una imagen junto a un comprador de una camiseta de Palacios: “¡El comprador de la primera camiseta! Una cuota menos”. Además, realizó una transmisión en Twitch junto al cliente. Más tarde, aseguró que vendió una prenda de su propiedad, que le regaló el jugador. No obstante, indicó que no tendría problemas en continuar con la subasta con el resto de pertenencias.

Frías explica que, durante el tiempo que estuvieron en pareja, no pudo desarrollar su propia vida, lo que ahora la obliga a tomar esta drástica decisión. “Voy a vender todas las camisetas y la medalla de campeón del mundo para pagar el departamento. Yo trato de trabajar, pero estuve cuatro años al lado de él”, señaló.

Yésica Frías, expareja de Exequiel Palacios, sube una foto con un supuesto comprador de una camiseta del jugador. Foto: @yesifrias_ / historias de Instagram.

“Me dijo que no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Y yo solo le estoy pidiendo lo que me corresponde, lo que hicimos juntos, y que me firme el divorcio (...) Vendería lo más importante que tiene como jugador de fútbol para saldar la deuda. Hay cosas que no quiero dejar, porque son cosas que hicimos juntos, pero si toca, toca. Porque yo tengo que tener mi techo. A él le conviene que yo me calle. Hay cosas que sé de la Selección que no dije”, indicó.

“Yo hay cosas que no quiero soltar, porque es un recuerdo. Si hace cinco meses atrás les traía la camiseta donde él me firmaba que soy el único amor de su vida, yo la veía y lloraba. Y hoy yo se las muestro y me cago de risa. Entiendo que tengo el tema en el amor hacia él superado. Me tomo las cosas desde otra manera”, afirmó. “Sí, si yo quiero vender las camisetas puedo. Pero tampoco quiero, porque son regalos que me hizo y para mí valen un montón. Miro esas camisetas y se me pone todo el sacrificio que hicimos para que él las pueda tener puestas. ¿Cómo hago yo para largar eso? Más allá del amor y de la pareja, yo estoy orgullosa como persona que él haya sido parte de toda la felicidad de los argentinos. ¡Y no las quiero largar!”, sentenció.

Con respecto al departamento, señaló: “El departamento no lo quiere terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Quiero que me firme el divorcio. Yo solo le pido lo que me corresponde, ni siquiera los bienes gananciales que tiene en Alemania. La que pone la seña es mi mamá para el departamento, saca ella de su bolsillo. Lo sabían el primo, el hermano, el representante. Sabían que tenía intenciones de comprar este departamento porque nosotros no teníamos un techo y cada vez que veníamos, teníamos que alquilar y para mí era re estresante”, sentenció.