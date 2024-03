Jorge Almirón: “Había que pasar como sea y el margen para mejorar es bastante, tenemos pocos partidos juntos”

Jorge Almirón no podía esconder su satisfacción. Si bien Colo Colo no jugó un gran partido, el técnico destacó la actitud de los jugadores en el empate ante Godoy Cruz que le permite avanzar a la fase 3 en la previa de la Libertadores. Aunque insistió en que el equipo tiene mucho por mejorar.

“Estamos realmente contentos, desde 2007 que no pasábamos una clasificación definitiva en casa, enfrentamos al rival más duro de esta etapa, por algo está puntero. Fue un partido durísimo, de Copa, teníamos que pasar”, explicó el argentino.

Y agregó que “vamos a mejorar, el juego fue muy trabado, muy duro, no tuvimos paciencia y el partido tuvo otro tinte. Hay que acomodarse en la cancha cuando las cosas no están claras. Había que pasar como sea y el margen para mejorar es bastante. Tenemos pocos partidos juntos, pero me voy muy orgulloso”.

Sobre la calidad del fútbol mostrado, el adiestrador completó que “había que ganar como sea, uno tiene que estudiar a los rivales. Cada uno que entró trabajó para el equipo, son partidos duros y parejos. Ganamos como visitante y hace mucho que Colo Colo no lo hacía. La gente nos apoyó todo el partido con aforo reducido. Había que pasar, pero el equipo mejorará. La búsqueda es diferente, ser protagonistas. A veces cuando no se da, cuando no estás preciso, los partidos hay que trabajarlo así. Los jugadores necesitan varios partidos para lograr ese resto físico”.

“Lo de Vidal no es grave”

Una de las grandes preocupaciones fue la salida de Arturo Vidal, quien no pudo jugar el segundo tiempo del partido en el Monumental. Sin embargo, el DT desdramatizó la situación.

“Cualquier otro no hubiera jugado, pero como es Arturo Vidal igual jugó. Se recuperó, pero hizo muy poco entrenamiento. Llegó un poco forzado y aguantó medio tiempo. Por suerte no es una lesión grave, es una contractura, no podía más y pidió el cambio. Tiene una contractura fuerte, pero se recuperará con el correr de los días. No sé si estará para el domingo”, aseguró el transandino.

Así también afirmó que “los cambios fueron un poco forzados, fue una descarga para probar el partido, Paiva es un refuerzo y necesitaba jugar. Los necesitamos a todos de la mejor manera, el plantel tiene que aprender un montón de cosas. Se puede mejorar, pero había que pasar. Este tipo de partidos son muy intensos y tenemos la siguiente fase, porque seguir será muy duro”.

Consultado sobre el equipo que jugará el domingo contra Huachipato, Almirón no quiso adelantar el equipo, pero reconoció que algunos jugadores deberán recuperarse.

“El once depende de cómo evolucionen algunos jugadores. Somos el equipo más grande de Chile y debemos adaptarnos. Los muchachos tienen que asimilar este tipo de partidos más rápido. La cantidad de partidos nos viene bien a todos”, explicó el DT.

De la misma manera, Almirón se refirió a la reducción del aforo que impidió a los albos a jugar a estadio lleno: “Se me escapa la profundidad del tema, la toma de decisiones. La otra vez me sorprendió, pero uno tiene que acatar las decisiones de la organización. Lo que no se entiende es que esto pasa hace mucho en el fútbol chileno hace muchos años. No entiendo por qué reducen el aforo a nosotros y a cualquier otro equipo”.

Sobre el mismo punto, sostuvo que “esto no le hace bien al fútbol chileno, que la familia no pueda venir, a ver a Arturo (Vidal) que hace muchos años que no está, al club más grande de este país. Ojalá se pueda lograr eso. El fútbol es una fiesta, para la familia, el colorido de la barra; necesitamos ese apoyo, que la gente pueda venir de manera tranquila”.