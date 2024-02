“Buscó por todo el mundo su invitación”: Rory McIlroy pone de ejemplo a Joaquín Niemann en la previa del Masters

Con el primer major de la temporada a solo una semana de distancia, la polémica se instala en el mundo del golf. El encargado de detonar la bomba fue Talor Gooch, quien adelantó que una victoria de Rory McIlroy en Augusta podría quedar manchada por el veto a los jugadores del LIV.

“Si Rory McIlroy completa su grand slam (victoria en los cuatro majors) sin algunos de los mejores jugadores del mundo, ese triunfo tendrá un asterisco. Es simplemente la realidad. Creo que todos ganan cuando las grandes ligas encuentran la manera de traer allí a los mejores del mundo”, había declarado Gooch, quien este año no logró invitación a Georgia, al medio Australian Golf Digest.

Frase polémica que llegó a los oídos de Rory, quien respondió poniendo de ejemplo al chileno, quien fue confirmado hace unos días en Augusta. “Joaquín Niemann recibió una invitación para el Masters. Jugué con él en Dubái, antes ganó en Australia, jugó en Omán la semana pasada. Buscó por todo el mundo para lograr la invitación. No sé si se puede decir lo mismo de Talor (Gooch), declaró el ganador de cuatro majors en una conferencia del Cognizant Classic.

De igual manera McIlroy le dio el beneficio de la duda a su ex compañero del PGA. “El Masters es por invitación e invitarán a quien crean que merece una invitación y creo que para ser justo con Talor, si lees la pregunta completa y luego la respuesta, no es como si él simplemente hubiera dicho eso. Siento que quien hizo la entrevista lo llevó por ese camino para decir eso. Básicamente estuvo de acuerdo con lo que preguntó el entrevistador”, mencionó.

Actualmente hay 18 de los 54 jugadores del LIV clasificados al Masters de Augusta, primer major del año. Una lista donde destacan los nombres de Jon Rahm, Cameron Smith, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau, Sergio García, Dustin Johnson y Joaquín Niemann.

Número que no deja a todos conformes, pero que terminará siendo una tónica en los cuatro grandes. Mientras la superliga no logre reconocimiento por parte del OWGR para tener puntos en sus eventos, los jugadores que no tengan excepciones (ganadores de majors, Players, etc) tendrán muy complicada su presencia. Estar dentro de los 50 mejores del mundo sin sumar puntos es una utopía.