El millonario cheque que Colo Colo aseguró por avanzar en la Copa Libertadores

En Colo Colo sacan cuentas alegres tras la clasificación frente a Godoy Cruz, pero no solo en materia deportiva, sino que también en el ámbito económico. La celebración en el Estadio Monumental le significó a Blanco y Negro el ingreso de US$ 600 mil a las arcas del club, sin embargo, aún tienen en mente un premio mayor.

Cuantioso monto

Tal y como estaba previsto en la antesala del choque entre el Cacique y los mendocinos, el vencedor del partido obtendría 600 mil de la moneda norteamericana por acceder a la tercer fase previa de la Copa Libertadores de América. Este monto, sin lugar a dudas, sirve para que la concesionaria pueda amortiguar los contratos de Jorge Almirón y Arturo Vidal, integrantes de la institución que representan un mayor gasto en términos de bonos y salarios.

En el caso del entrenador argentino, se invirtió US$ 1,6 millones más bonos por objetivos durante las dos temporadas que dura el contrato, es decir con la clasificación a la siguiente instancia, una parte del dinero deberá ir destinado al transandino. Por otro lado, el Rey recibe US$ 1,2 millones, por ende, se le paga con US$ 100 mil al mes.

Este cheque representa un alivio para la billetera de la concesionaria, sin embargo, quieren ir por el premio que está en juego por meterse en la fase de grupos de la competición. Por ingresar al grupo de los 32 participantes, la Conmebol otorga una cuantiosa suma: US$ 3 millones más US$ 300 mil por partido ganado.

En ese sentido, ByN sueña con obtener esa valiosa suma y así enmendar unos números financieros que aún permanecen en rojo tras el mercado de transferencias. Pero ese no es todo el beneficio que puede implicar la clasificación. El directorio de Alfredo Stöhwing prevee que por la recaudación del Estadio Monumental para los encuentros de local se alcance un monto cercano a los US$ 1,5 millones.

En el caso de caer derrotado en el cruce contra Sportivo Trinidense de Paraguay, los albos se aseguran un cupo en la Copa Sudamericana y obtendrían US$ 900 mil por acceder a esa instancia y US$ 100 mil por cada victoria, cifras que ayudarían a mitigar un poco la inversión del 2024.

Estos jugosos valores que ansía el directorio del Cacique, también se plasmarían en la situación económica de Palestino, elenco que se mide con Nacional de Asunción con el objetivo de estar nuevamente en el certamen más importante de nuestro continente.