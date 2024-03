“Es una violación constitucional”: Wanderers prohíbe el ingreso al estadio a expresidente del Tribunal de Disciplina

Una peculiar situación ocurrió en la previa del partido entre Santiago Wanderers y Santa Cruz, el cual se disputará el lunes en el estadio Elías Figueroa de Playa Ancha, por el torneo de Primera B.

Según confirmó el diario El Mercurio de Valparaíso, el cuadro caturro prohibió el ingreso del abogado Ángel Botto, ex presidente del Tribunal de Disciplina y actual comentarista de un medio local.

“Por órdenes del directorio, el señor Botto no podrá ingresar al partido”, se lee en el correo al que tuvo acceso el citado medio para reforzar la polémica medida.

Una situación que tomó por sorpresa al jurista, quien en conversación con El Deportivo aseguró que está situación jamás le fue avisada con antelación.

“Hay algo grave, porque a usted se le aplique una medida sin notificación alguna sobre mi conducta, no puede ser. Debo entender, debo suponer, que esto es efectivo por ser un crítico permanente de la gestión directiva. Y seguiré siéndolo. Esta gestión directiva ha sido nefasta”, explicó el abogado.

Asimismo, agregó que “supongo que esta medida pasa por ser muy crítico, muy directo con ellos. Pero es algo tan irracional, antirreglamentaria, tan antilegal; que tengo que pensar es que una tontera. No tengo una explicación. No lo pueden hacer, aunque no fuera dirigente, bajo las normas de la ANFP. Mandé un correo al directorio y no recibí una respuesta”.

Acciones legales

Pero Botto perseguirá una medida que le parece completamente arbitraria. Según afirmó, recurrirá a los tribunales y también hará el reclamo por vía reglamentaria.

“Esta es una violación constitucional, a mis garantías constitucionales. Voy a seguir esto en tribunales. El lunes comienzo a moverme a nivel legal, por las vías que corresponden. Espero una aclaración y una disculpa. Nadie me ha dado ninguna razón de qué se me imputa, de qué se me acusa. No he contravenido a ningún organismo disciplinario ni reglamentario. Existe libertad de opinión, expreso mi crítica, sin ningún elemento que pueda considerarse ilícito. He sido censurado sin causa. Voy a iniciar las acciones legales que correspondan. Voy a accionar por vía de la ANFP y de los tribunales de justicia ordinaria”, afirmó el exmandamás del Tribunal de Disciplina.

Tras conocer la decisión, la presidenta de la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers y miembro del directorio, Angélica Escudero, dijo no compartir la medida.

“Sobre esto, vale aclarar que ni quien escribe ni Camilo Barros, ambos parte del directorio de Santiago Wanderers hemos sido consultados ni compartimos decisión de negar acreditación al señor Ángel Botto. Ergo, no son ‘órdenes del directorio’, son órdenes de personas específicas”, dijo en su cuenta de Twitter.

Una situación que fue respondida por Botto: “bueno, entonces alguien se está arrogando facultades que no tiene. Esto es irrespetuoso y grave. Es un tema arbitrario de alguien, lo peor es que en Wanderers nunca se sabe nada. Nadie da la cara, nadie explica nada, toman las decisiones más insólitas”.

Y, sobre el mismo punto, aseguró que “yo no tengo pruebas de quién está detrás de esto, porque nadie me lo ha dicho. Me llegó el comunicado por el jefe de prensa. No tengo explicaciones ni nada. Esta es una acción autocrática del directorio”.

El abogado, además, advirtió que en su calidad de dirigente vitalicio, nombrado por la propia federación de fútbol, no procede este tipo de sanciones contra su persona.

“Soy dirigente vitalicio en conformidad a un acuerdo del Consejo de Presidentes de 2015. Se me otorgó un pase, una credencial vitalicia, para cualquier espectáculo organizado por la ANFP. Se puso mi nombre a la sala de la Tribunal de Disciplina. No tiene sentido lo que hicieron, no es aceptable. Es una falta de respeto tremenda”, acusó el exintegrante del tribunal.