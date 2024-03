La reacción de Nicolás Jarry a las provocaciones de Moutet en el Open de Santiago

Se acabó el Chile Open 2024 para Nicolás Jarry. El chileno, que defendía el título obtenido el año pasado, quedó eliminado en los cuartos de final del certamen tras caer ante el polémico Corentin Moutet en dos sets, por parciales de 7-6 y 7-6. Un rival que le sacó por abajo a Nico, que se enfrascó en discusiones con el público y el juez de silla.

La raqueta mejor posicionada en el ranking ATP reconoce que el de este viernes fue un rival incómodo: “Si, por supuesto, no es fácil. Además tiene un estilo muy especial que es poco consistente, o sea te hace jugar y te hace pensar harto. Es un jugador especial, pero es un partido en el que estuve superior la mayoría del tiempo”.

El chileno no quiso ahondar sobre el tenso diálogo que tuvo con Moutet en el centro del campo una vez consumada la victoria del europeo, además de los gritos al público: “No me voy a meter en su actitud, él tiene sus temas y si es que él quiere hacer eso es tema suyo”.

Consultado sobre los saques por abajo del europeo, Nico reconoce que no se sorprendió: “Yo sabía que podía pasar. Que lo haga al principio o al final es exactamente lo mismo”.

También considera que Alejandro Tabilo, próximo rival de Corentin Moutet en semis, está en condiciones de ganarle: “Está jugando muy bien, así que creo que no va a tener mucho problema. Tiene que seguir jugando como viene”.

Por último, Jarry no dramatiza los puntos perdidos durante la gira sudamericana, en donde el año pasado llegó hasta semifinales en Río de Janeiro y alcanzó el título en el Chile Open, algo que esta temporada no pudo repetir: “La presión es siempre la misma. La única lección que saco es que no me fue bien y que bajo cinco puestos en el ranking. Ahora vienen dos torneos en donde no jugué el año pasado y en donde puedo sumar”.