A semifinales con el mejor ranking de su carrera: Alejandro Tabilo pisa fuerte en el Chile Open

El gran 2024 de Alejandro Tabilo (51°) suma otro capítulo. Tras su título en Auckland y sus dos victorias en Copa Davis, ahora se suma repetir su mejor actuación en el Chile Open. Esta tarde aseguró su presencia en semifinales del ATP capitalino por segunda vez en su carrera. Venció a Luciano Darderi (80°) por 6-0 y 7-5 en una hora y 15 minutos de partido.

Era un partido especial, que enfrentaba a dos jugadores que viven los mejores momentos de su carrera. Tabilo, gracias a su título en Nueva Zelanda y el puesto estelar que tiene dentro del ranking mundial. Darderi, por un año en donde levantó el trofeo del ATP de Córdoba y puso su nombre en la primera plana del tenis sudamericano. Eso sí, el argentino también hace noticia por su decisión de representar a Italia.

Y pese a que se esperaba un duelo parejo, el primer set fue todo para el chileno. En 29 minutos abrochó el parcial con un juego contundente, que sorprendió al europeo, quien no pudo controlar nunca los golpes de Tabilo. El marcador lo decía todo: 6-0 para el número 51 del mundo.

En la segunda manga eso sí las sensaciones cambiaron. Esas diferencias abismales se redujeron al mínimo. Recién en el tramo final del parcial se logró romper esa lógica. Fue el chileno quien rompió el servicio de su rival. Lo hizo en un momento donde no había margen. Tanto que ese castigo significó el paso a semifinales. 7-5 para apretar el puño y replicar su actuación de 2022, donde terminó cayendo precisamente en dicha instancia.

Con esta victoria, Alejandro Tabilo no solo asegura su presencia en la ronda de los cuatro mejores, sino que también alcanza el mejor ranking de su carrera. A partir del lunes, aparecerá al menos en el puesto 45 del planeta. Además, si consigue llegar a la final, se meterá dentro del selecto grupo de los 40 mejores de la ATP. Para aquello deberá vencer al ganador del duelo entre Nicolás Jarry (22°) y Corentin Moutet (140°)

Por un premio millonario

No solo por el honor jugará Alejandro Tabilo este fin de semana. El Chile Open este año aumentó la bolsa de premios y se posiciona incluso con un botín más alto que el del ATP de Córdoba y de Buenos Aires.

El zurdo de momento tiene asegurado un cheque de US$ 34.510. Es decir, 33,4 millones de pesos. Premio que de pasar a una final aumentará a US$ 58.705 (56,8 millones de pesos). Si levanta su segundo título del año, el monto es aún más millonario: US$ 100.640 (97,4 millones de pesos).

Para este 2024, la organización del Chile Open dispuso un total de US$ 742.350 (718,8 millones de pesos) a repartir, casi 25 mil dólares más que en la edición pasada, que conquistó Nicolás Jarry.

Montos que lo posicionan en lo más alto de los 250 de la región, superado solo por el ATP de Río de Janeiro (500), que para este año entregó 2.1 millones de la divisa norteamericana (más de 2.000 millones de pesos).