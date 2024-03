El campeón se despide en cuartos: Nicolás Jarry queda eliminado del Chile Open

Nicolás Jarry se despide del Chile Open en cuartos de final. No pudo ante un inspirado Corentin Moutet, quien lo derrotó por doble 7-6 en dos horas y 11 minutos de partido. El galo ahora se medirá ante Alejandro Tabilo en semifinales.

La noche santiaguina tuvo show, de eso no hay dudas. El responsable de aquello, en gran parte fue Moutet, quien irritó de manera temprana al público presente en San Carlos. Sin ir más lejos, en el primer punto del partido decidió sacar por abajo. Eso, sumado a dos reclamos por cobros que no lo favorecieron, subió la temperatura del court central, quien no solo respondió con aplausos a los puntos de Jarry, sino que también atacó con fuerza cada vez el europeo sacó a relucir su llamativa personalidad.

Pero lo cierto, es que más allá de los desencuentros con el público, Moutet hizo gala de un juego de gran nivel en estos cuartos de final. Entendió lo que debía hacer para complicar a Jarry y lo ejecutó sin problemas. Jugó con cortas, utilizó el drop y castigó con su derecha cada vez que pudo.

Un estilo que Jarry intentó contrarrestar, pero que no pudo ejecutar. Sin duda dará vuelta por su cabeza no haber podido confirmar el quiebre en el noveno juego. Esa chance desaprovechada se tradujo en un tiebreak, donde el chileno pagó caro. Comenzó 0-5 y tras salvar dos puntos de set, terminó perdiendo la manga.

Perder la manga no cambió la mentalidad del chileno, quien pese al golpe, salió potente al segundo set. Tal fue la supremacía de Jarry, que llegó a estar 5-2 recibiendo. Todo parecía pavimentado para igualar las acciones, pero los problemas cayeron en el peor momento. No pudo cerrar la manga y el galo logró forzar nuevamente un tiebreak.

Allí, todo terminó. Moutet golpeó al chileno, quien además falló pelotas increíbles. Un nuevo tiebreak lo dejó fuera de Santiago. No habrá bicampeonato ni semifinales entre chilenos. Alejandro Tabilo intentará vengar a su compatriota.