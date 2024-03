Miguel Ángel Russo revela el gran dolor de su carrera: “Mi mayor derrota fue no ganar la Libertadores con la U”

Miguel Ángel Russo solo estuvo una temporada en Universidad de Chile, en 1996, pero su breve paso dejó muchas viudas en el equipo. No solo por el juego frontal y lleno de talento, sino porque fue una de las veces en que el equipo se metió en los cuatro mejores equipos de la Copa Libertadores.

Una llave polémica, en la que el equipo que tenía Marcelo Salas, Sergio Vargas, Leonardo Rodríguez, Ronald Fuentes, entre otros; empató 2-2 con River Plate en Santiago.

Un cuadro millonario plagado de figuras como el uruguayo Enzo Francescoli, Hernán Crespo, Ariel Ortega, el arquero Germán Burgos, Juan Pablo Sorín o Matías Almeyda.

Tras ese empate en la ida, ambos equipos se midieron en un estadio Monumental de Buenos Aires que estaba repleta. Los locales ganaban 1-0 con un tanto de Almeyda, a los 33 minutos.

Una conquista que obligó a la reacción de los azules que, en muchos pasajes del partido, fueron dominadores del partido. Sin embargo, una jugada ensombreció el triunfo de los transandinos.

Claro penal del meta Burgos, quien derribó a Esteban Valencia cuando el hábil volante universitario lo eludía. Si bien la pelota quedó en los pies del Matador, su remate dio de lleno en el vertical para salir de la cancha.

El árbitro ecuatoriano Alfredo Rodas no cobró la pena máxima, pero lo peor fueron las razones que dio dentro del campo de juego a los futbolistas: ley de la ventaja para permitir el disparo de Salas, algo insólito.

“No vi esa jugada, si lo hubiera hecho la habría sancionado. Después repasé el partido y no me pareció penal. Pero le digo que nunca me arrepentí de nada en mi carrera y esa no fue la ocasión. El fútbol es así y estos supuestos errores lo hacen un deporte entretenido. Pero le aseguro que no la vi, por lo mismo no me arrepiento y no hubo mala fe”, dijo años más tarde el juez a La Tercera.

La tristeza de Russo

Ya han pasado casi 30 años de ese controvertido partido, pero el recuerdo no se borra de la memoria de Miguel Ángel Russo, quien dirige los destinos de Rosario Central.

“Mi mayor derrota en el fútbol fue no haber ganado la Copa Libertadores de 1996, con la ‘U’. Eso me dolió muchísimo, porque era mi primera Libertadores, con muy poca experiencia a nivel internacional”, aseguró el DT argentino en entrevista con TyC.

Incluso, el adiestrador aseguró que de esa parte del cuadro saldría el ganador del torneo: “digámoslo de esa manera, en esa ‘U’ tenía un equipazo bárbaro. Sabíamos que el que pasaba esa fase, sería el campeón”.

No dejaba de tener razón, en la otra parte del cuadro esperaba América de Cali de Colombia. En la definición, los argentinos cayeron por la cuenta mínima en el Valle del Cauca, pero se impusieron 2-0 en Buenos Aires, para levantar el segundo trofeo de su historia.