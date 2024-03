Leyenda italiana se retracta de sus duros cuestionamientos a Alexis Sánchez y ahora lo elogia por su gran momento en el Inter

Alexis Sánchez de a poco vuelve a tomar protagonismo en el Inter de Milán. Tras ser relegado al banco de suplentes durante la primera parte del torneo, el técnico Simone Inzaghi lo ha vuelto a utilizar como titular y la confianza ha sido devuelta a plenitud.

De hecho, en el último triunfo por 2-1 sobre Genoa el Chileno se inscribió con un gol y una asistencia, situación que le valió varios elogios de la prensa italiana.

También despertó los elogios de quien fuera uno de sus críticos cuando se reincorporó al Inter. Se trata de Giuseppe Bergomi, leyenda del Inter y figura de la selección italiana campeona en 1982.

En diálogo con la cadena Sky Sport, abordó las rotaciones del Inzaghi. “Sin suspensiones y lesiones, esta me parece la mejor formación posible para el Inter esta noche. Carlos Augusto no me sorprende, teniendo en cuenta cómo el Inter juega y necesita uno con zurda en esa zona. Tiene físico, mucha velocidad y no comete errores, eso es importante. Asllani está creciendo bien, ha empezado a entender y sentir el peligro. A veces perdía balones peligrosos, ahora lo sabe. También puedo manejarlos mejor gracias a la ayuda del equipo. Es el mejor Inter que podría haber saltado al campo”, comentó.

Luego le consultaron por la titularidad del delantero nacional. “Le he criticado muchas veces por su actitud, pero ahora le veo mentalmente dentro del proyecto. Ha entendido que puede ser útil aunque no juegue mucho”, valoró Bergomi.

Alexis anotó el 2-0 parcial a través de un tiro penal. Foto: Reuters.

Contrario al regreso de Sánchez

En el momento de que Alexis Sánchez retornó al Inter tras su paso por el Olympique de Marsella, Giuseppe Bergomi se mostró bastante crítico con la decisión del club. “Me sorprende mucho el regreso de Alexis Sánchez a Inter de Milán. Recordemos cómo se fue: quería una indemnización, no usó palabras dulces para el camarín y el ambiente. No aceptó ser el tercer delantero”, explicó en su momento.

“No lo sé ¿Después de un año, el chileno viene y acepta jugar de cuarto delantero? Sinceramente, es una operación que me sorprende del todo”, agregó.

Al mismo tiempo, terminó augurando una suplencia que al final se fue desarrollando durante la primera parte del torneo. “Serán tres los elegidos: Marko Arnautovic, Marcus Thuram y Lautaro Martínez para hacer el papel de alternativa y Sánchez para actuar como hombre de ocasiones, de oportunidades”, explicó el ex interista.

Incluso en septiembre de 2021 esta situación ya era avisada por Bergomi. “Alexis Sánchez no tiene opciones de ser titular en este Inter. Seguramente jugará muchos partidos, pero la dupla de Edin Dzeko y Lautaro Martínez es la elegida, lo ha demostrado con goles. Sánchez tiene opciones de jugar desde el inicio en el futuro, porque el calendario de Inter es muy apretado. Pero no creo que se consagre como atacante titular”, dijo en el inicio de la última temporada del Niño Maravilla antes de partir a Marsella.