La drástica decisión de Christian Garin tras el duro momento que vive en el tenis

La eliminación en primera ronda del Chile Open volvió a evidenciar el complejo momento que vive Christian Garin (87° ATP) en el circuito. El nortino solo suma una victoria en lo que va de temporada y tras su derrota frente a Tomás Barrios en el ATP de Santiago habló de manera directa.

“No sé qué decir, no tengo estrategia. Me esfuerzo todos los días, me levanto, entreno, juego con dolor, no sale. Es difícil, es frustrante, no sé qué pasa, no me logro encontrar. Estoy jugando horrible. Me duele todo el cuerpo. Por más que lo intento no sale. Que no salgan las cosas, jugar así de mal, es deprimente”, fue una de las declaraciones más duras en una noche que hoy tiene coletazos.

Este lunes, el nacional optó por cerrar sus redes sociales. Su perfil de Instagram ahora no contiene ninguna publicación. Silencio digital que se produce como una “sugerencia de su nuevo equipo técnico”, según el medio Clay. Esto también vendría acompañado de que en futuro haya una persona encargada de su contenido, tal como hace Nicolás Jarry.

La decisión sorprende, principalmente porque a principio de año el chileno había mencionado que se encontraba mucho más tranquilo mentalmente. De hecho, en una entrevista con El Deportivo antes de su debut en el Australian Open, abordó aquello y los problemas que había tenido en el pasado: “Creo que la vida del tenis es súper inestable en el sentido de emociones, depresiones y todo. Yo llevo bastantes años ya en esto y siento que le estoy encontrando un poco la vuelta a cómo llevarlo mejor. Esta temporada me sirvió mucho para ordenarme en todo sentido, volver a sanarme las lesiones, volver a ver lo que yo realmente quiero. Los resultados no sé cuándo llegarán, ojalá temprano, pero puede ser que se demore porque es un proceso y los procesos son así”, había confesado.

Ahora, todo parece volver a atacarlo. Derrotas en primera ronda del Abierto de Australia, del Challenger de Punta del Este, Córdoba Open y del Chile Open marcan una temporada en donde solo logró festejar en Río de Janeiro, donde perdió en el segundo encuentro. Además, no jugó ningún punto en la serie de Copa Davis ante Perú.

Sin Indian Wells

Este complejo momento ahora se acrecienta con su ausencia en los clasificatorios de Indian Wells. Pese a que aún no hay confirmación oficial de los motivos, lo más probable es que los problemas físicos de los que habló en Santiago lo hayan llevado a borrarse del primer Masters 1000 del año. Una situación que además prácticamente lo sacará del Top 100, ya que defendía octavos de final.

Eso sí, pese a que no estará Garin, sí habrá representación nacional en California. Tanto Nicolás Jarry como Alejandro Tabilo buscarán dar el golpe tras su paso por Sudamérica e incluso ya conocen su camino en el cuadro.

El finalista del Chile Open debutará este miércoles o jueves ante el ruso Pavel Kotov (67°), mientras que Jarry lo hará viernes o sábado, ya que pasó libre la primera ronda al ser preclasificado. En dicho encuentro espera rival del cotejo entre el húngaro Fabian Marozsan (58°) y el australiano Alexei Popyrin (41°).