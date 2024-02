La desgarradora confesión de Christian Garin tras caer en el Chile Open: “Hoy en día puedo perder con cualquiera”

La derrota ante Tomás Barrios en primera ronda del Chile Open golpeó fuerte a Christian Garin. El nortino nuevamente cayó de manera tempranera en la gira sudamericana y lanzó duras declaraciones en la conferencia de prensa. Habló de todo. Desde el estado de la cancha, hasta el complejo momento tenístico que está pasando.

Frases potentes que salieron desde el minuto uno: “Siento que hoy en día puedo perder con cualquiera. Estoy a un nivel muy bajo. Lo dije antes de la semana, muchos dolores. Este tiempo no me siento bien en cancha”, mencionó de entrada.

Tono que siguió mostrando a lo largo del encuentro con la prensa: “No sé qué decir, no tengo estrategia. Me esfuerzo todos los días, me levanto, entreno, juego con dolor, no sale. Es difícil, es frustrante, no sé qué pasa, no me logro encontrar. Estoy jugando horrible. Me duele todo el cuerpo. Por más que lo intento no sale. Que no salgan las cosas, jugar así de mal, es deprimente”, agregó.

Fue tras eso que también tocó otro de los temas más relevantes de este Chile Open: el estado de la cancha. El ex 17 del mundo fue duro y dejó en claro su postura sobre la pista del court central. “No me gusta decirlo, porque disfruto mucho este torneo, pero creo que es la peor cancha en que he jugado por lejos, en un torneo ATP. No sé qué habrá pasado que empeoró tanto”, lanzó.

Finalmente, fue consultado sobre la opción de volver a disputar torneos Challenger, ya que por ranking sus opciones de poder decir presente en los eventos más importantes del circuito está en entredicho. “Soy de una personalidad que me gusta seguir intentándolo. Buscar soluciones, ver la vuelta. Ahora siento que más que lo mental, es lo físico”, comentó.