De Pellegrino a Álvarez: jugadores de la U revelan el cambio clave que se produjo en el plantel para volver a ilusionarse en el Torneo

En Universidad de Chile todo es alegría. En Copiapó, los azules derrotaron por 3-1 a los locales y abrazaron su segunda victoria al hilo. Hace una semana, en su vuelta al Estadio Nacional, los dirigidos por Gustavo Álvarez vencieron a Audax Italiano, por la cuenta mínima.

Una vez finalizado el encuentro frente a los nortinos, el plantel cantó junto a la barra que se hizo presente en el estadio, pese a que estos últimos tenían prohibido su ingreso. Se sacaron fotografías y se grabaron para las redes sociales. La alegría por el buen inicio de la campaña 2024 es evidente.

Lo cierto es que más allá de llevar solo dos fechas disputadas, en la U reconocen un cambio en la forma de trabajo que ya empieza a traer resultados. En ese sentido, Gustavo Álvarez, el técnico que viene de ser campeón con Huachipato, logró darle una identidad al equipo al poco tiempo de haber asumido. Los laicos van siempre adelante, más allá que muchas veces lo hagan de forma desordenada.

Cristian Palacios, uno de las figuras de la U, que lleva dos goles convertidos en la misma cantidad de partidos disputados, reveló las diferentes que existen entre los equipos que enfrentaron cada temporada. “Él (Gustavo Álvarez) trata de motivarnos en la semana con muchas herramientas, la función y lo que nos dice es que sacara lo mejor de cada uno y nos fa la confianza. Con el gol me da confianza y uno se suelta y en el partido trata de demostrar”, destacó el uruguayo.

El Chorri continuó con su análisis. Incluso, se atrevió a compararlo con el trabajo de su antecesor, Mauricio Pellegrino. “Las diferencias son los entrenadores, cada uno tiene una forma de entrenar, plasmar y cómo quieren jugar. Ahora la U va al frente, intenta proponer y esa es la diferencia”, señaló.

Otra de las figuras del encuentro frente a los nortinos fue Leandro Fernández. El argentino anotó un gol, dio una asistencia y con su movilidad estuvo constantemente inquietando a la defensa del cuadro visitante. Su alegría fue evidente. “Nos vamos muy contentos, porque es una cancha muy difícil y un rival muy duro. Pero hicimos un gran partido: en el primer tiempo no supimos concretar y en el segundo, logramos quedarnos con el partido. ¿Si ahora podemos revertir resultados? La verdad es que estamos revirtiendo ese factor y es muy difícil. Pero de a poquito hemos ido encontrando el nivel, agarrándole la idea a Gustavo, que es nueva, y los buenos resultados traen mejores semanas de entrenamiento”, expresó.

Por su parte, Gustavo Álvarez intenta calmar a un plantel que ya se ilusiona. En su discurso, sin embargo, ya está la idea de vencer a Colo Colo en el Monumental para acabar con el invictor del Cacique. “Las rachas son para romperse y cuando no se consigue algo hace un tiempo, hay que hacerlo. De eso se trata. Es una cancha difícil, ante un rival que ha demostrado que es difícil, pero me siento tranquilo por el buen arranque que ha tenido el equipo”, dijo el transandino.

Para cerrar, el estratega transandino detalló cómo vio a su oncena en Atacama. “En el momento que viene el gol, el equipo estaba bien. Y si bien hay que arreglar detalles defensivos, para que no te conviertan cuando eres superior y te creas más ocasiones, había que estar tranquilos porque se veía que el trámite del partido era favorable”.