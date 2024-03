La ácida respuesta del PF de Arturo Vidal a las críticas de Gonzalo Jara al Rey por el Superclásico

El rendimiento de Arturo Vidal en el Superclásico estuvo muy por debajo de las expectativas que se tenían y que, en gran medida, el mismo mediocampista se había encargado de producir. El volante pagó cara la inactividad relacionada con problemas musculares que le habían impedido actuar ante Sportivo Trinidense, en la ida por el duelo que definirá la eventual clasificación de los albos a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Aunque, en general, fue acertado en la distribución del balón, su participación resultó poco gravitante para el juego de Colo Colo, considerando el peso específico de su figura. Para peor, los albos dejaron ir un invicto de 23 años en su cancha ante su archirrival.

Vidal se transformó en flanco de críticas, una posición que, de todas formas, tampoco le resulta demasiado extraña o incómoda, pues en su carrera siempre ha recibido cuestionamientos de distinta índole, independientemente de los múltiples méritos que lo transforman en uno de los mejores futbolistas chilenos de la historia, sino el mejor. La elección depende, naturalmente, de criterios individuales de quien la realice. Tampoco resultaba extraño, considerando la virulencia de sus palabras en la antesala, incluso en su rol de influencer, a través de su canal en Twitch.

Ataque y defensa

Lo que está claro es que las críticas no gustan en el entorno de Vidal. Menos si vienen de conocidos. Es el caso de Gonzalo Jara, ex compañero del King en sus mejores tiempos en la Roja y hoy comentarista televisivo. “Conociendo a Arturo, se le vio muy bajo. Pero también creo que él es responsable, se tiene que hacer responsable del mal partido que hizo”, planteó el exdefensor de Huachipato, Colo Colo y la U, además de varios clubes europeos.

Jara reparó en la disminuida condición física que mostró el volante. “Si jugó, es porque estaba bien seguramente, pero uno lo ve y no es el mismo Arturo. No es el que contagia”, sentenció. La otra consideración fue futbolística. “(Estuvo) recibiendo de espaldas todo el tiempo, nunca cómodo. Es mérito de la U también”, planteó.

Ramírez optó, primero, por ensalazar los méritos de su pupilo y la extensión que han generado. “Hoy es el mejor día para subir esta foto, como cuando subía fotos en Múnich, Barcelona o Milán, el orgullo que se siente ser parte de la historia de un deportista reconocido y RESPETADO en el mundo entero, sí, en el mundo entero, incluso en lugares donde no saben qué es Chile”, ejemplificó.

Los dardos fueron, después, directos. “Chile lugar donde ex futbolistas hablan de ética y cuando jugaban era lo que menos tenían, Chile lugar donde ex entrenadores hablan frente a una cámara, explicando el fútbol y se olvidan del por qué están en un canal de televisión y no dirigiendo”, disparó el profesional.

La conclusión vuelve a aludir a la ingratitud que Ramírez siente que recibe Vidal. “Chile, lugar donde los hinchas se olvidan que al final es fútbol y no es la vida. Chile, lugar del que hace algunos años se veía tu bandera recibiendo copas en las mejores ligas de fútbol”, remató.