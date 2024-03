La dura y sorpresiva crítica de Gonzalo Jara a Arturo Vidal: “Se tiene que hacer responsable”

Universidad de Chile consiguió después de 23 años llevarse los tres puntos desde el estadio Monumental. El elenco azul dominó gran parte del primer tiempo y en el segundo debió luchar en su propio terreno de juego para mantener la ventaja contra un Colo Colo que buscó con todo el empate.

Uno de los valores altos del partido fue Israel Poblete, quien terminó marcando la solitaria conquista de los laicos. En contraste, Arturo Vidal fue uno de los puntos bajos del encuentro, tal como lo señaló Gonzalo Jara.

El ex defensor y ahora comentarista de TNT Sports analizó el desempeño del Rey en su primer Superclásico tras su regreso a la competencia nacional y terminó lanzándole una dura crítica.

“Conociendo a Arturo, se le vio muy bajo. Pero también creo que él es responsable, se tiene que hacer responsable del mal partido que hizo”, partió señalando el defensor con pasado en la U y Colo Colo.

“Si jugó, es porque estaba bien seguramente, pero uno lo ve y no es el mismo Arturo, no es el que contagia”, comentó en relación al estado físico del volante.

Claro que también en su análisis sostuvo que parte del bajo desempeño del ex Barcelona y Flamengo es que este terminó “recibiendo de espaldas todo el tiempo, nunca cómodo. Es mérito de la U también”, cerró.

Vidal le baja el perfil a la derrota

Una vez concretado el triunfo de la U sobre Colo Colo en el Monumental, Arturo Vidal tomó la palabra para analizar el duelo. Allí indicó que el foco principal del equipo estaba en Sportivo Trinidense, contra quien disputan un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Siempre ha sido más importante ese compromiso que este partido, porque eso nos va a llevar a la fase de grupos de la Libertadores, dónde nos queremos devolver a Colo Colo a lo más alto del concierto internacional”, comentó.

También destacó que la participación internacional terminó por generar una baja en el juego del equipo. “El viaje creo que nos pasó un poco la cuenta (jugaron a mitad de semana en Paraguay) y ellos nos hicieron un autogol y no sé si llegaron una vez más. Pero esto nos sirve para saber que no hay que regalarnos, porque sabemos que de local no podemos regalar nada por que los equipos la aprovechan”.

“Puede ser que el desgaste de la Copa Libertadores nos haya pasado la cuenta, ustedes pueden ver que en Europa, después de la Champions, cómo les va a los equipos el fin de semana. Siempre les cuesta un poco más y a nosotros nos costó un poco más y si bien queríamos ganar el Superclásico, no se pudo y ahora nos toca levantar la cabeza”, complementó.

“El camarín quedó triste, porque todos queríamos ganar este partido, porque es un clásico y nos daba confianza para lo que viene el miércoles, pero no se pudo. Ahora veremos el partido de nuevo y trataremos de analizarlo, para no cometer los mismos errores con los paraguayos pues ellos sí los aprovechan”, prosiguió.

En cuanto a la marca de 23 años que llegó a su fin, el Rey sostuvo que “lo de la racha es para la gente y para ustedes -los periodistas- que hacen esas cuentas, porque si no sales campeón, no sirve de nada. Creo que Colo Colo debe ganar todos los partidos, pero lo que exigen acá es ser campeón y a eso debemos apuntar”.