Arturo Vidal le baja el perfil al triunfo de la U: “El partido del miércoles siempre ha sido más importante que éste”

Antes del Superclásico, Arturo Vidal y Marcelo Díaz -los referentes de Colo Colo y la U- intercambiaron varias frases desafiantes de cara al partido más importante del Campeonato Chileno.

Pero fue el volante de la U, quien finalmente se quedó con los tres puntos y mató el malefició que acompañó por más de veinte años a los azules en el Estadio Monumental. Por lo mismo, el ídolo de los blancos tuvo que salir a dar explicaciones y cuando estuvo en ello, aseguró que el duelo ante Sportivo Trinidense -miércoles, 21:30 horas- era el foco que tenían como equipo.

“Siempre ha sido más importante ese compromiso que este partido, porque eso nos va a llevar a la fase de grupos de la Libertadores, dónde nos queremos devolver a Colo Colo a lo más alto del concierto internacional”, aseveró el nacido en San Joaquín.

Luego justificó la victoria estudiantil diciendo que “el viaje creo que nos pasó un poco la cuenta (jugaron a mitad de semana en Paraguay) y ellos nos hicieron un autogol y no sé si llegaron una vez más. Pero esto nos sirve para saber que no hay que regalarnos, porque sabemos que de local no podemos regalar nada por que los equipos la aprovechan”.

Vidal insistió en que “puede ser que el desgaste de la Copa Libertadores nos haya pasado la cuenta, ustedes pueden ver que en Europa, después de la Champions, cómo les va a los equipos el fin de semana. Siempre les cuesta un poco más y a nosotros nos costó un poco más y si bien queríamos ganar el Superclásico, no se pudo y ahora nos toca levantar la cabeza”.

El integrante de la Generación Dorada anunció que “el camarín quedó triste, porque todos queríamos ganar este partido, porque es un clásico y nos daba confianza para lo que viene el miércoles, pero no se pudo. Ahora veremos el partido de nuevo y trataremos de analizarlo, para no cometer los mismos errores con los paraguayos pues ellos sí los aprovechan”.

Consultado por el fin del invicto de su reducto ante los estudiantiles, duró 23 años, el King enfatizó que “lo de la racha es para la gente y para ustedes -los periodistas- que hacen esas cuentas, porque si no sales campeón, no sirve de nada. Creo que Colo Colo debe ganar todos los partidos, pero lo que exigen acá es ser campeón y a eso debemos apuntar”.

Acto seguido, reveló que está dejando atrás sus problemas físicos y le agradeció al técnico Jorge Almirón por la fe que puso en él. “Estoy contento, porque el profesor me dio mucha confianza y me aguantó. Entrené creo que un puro día antes del partido y me dio la chance de jugar los 90 minutos, por lo que espero que el miércoles me pueda sentir al cien por ciento y darle a la gente una clasificación a la Copa Libertadores, que a eso vine, a pelear la Copa Libertadores”, detalló.

Por último, el bicampeón de América descartó que la negociación por los premios haya influido en el rendimiento de sus compañeros. “Esas cosas internas no es excusa para estos partidos, se pueden hacer las dos cosas a la vez y no es motivo para perder. Hoy entramos desconcentrados en el primer tiempo y en el segundo los tuvimos metidos en un arco, porque le pregunté a Cortés si le habían llegado y me dijo que no. Nos vamos tristes porque se perdió, felicitaciones a la U, y ahora a buscar el partido del miércoles”, concluyó.