Gustavo Álvarez piensa en grande tras el triunfo ante Colo Colo: “Espero quedar en la historia de la U por algo mucho más importante”

Gustavo Álvarez ingresó a la galería de héroes de Universidad de Chile. El técnico argentino quedará en la historia tras ser el artífice del triunfo ante Colo Colo en el Monumental luego de 23 años. Además, concretó la victoria sobre el Cacique por el torneo nacional tras casi once años.

Una solitaria anotación de Israel Poblete le dio los tres puntos a los laicos en el Superclásico 195. En ese sentido, Posterior al enfrentamiento, el técnico argentino continuó en su línea y puso mesura: “Son tres puntos, un partido importante, un clásico, pero son tres puntos. Tenemos que seguir creciendo y evolucionando para apuntar a cosas importantes”, indicó.

En la previa, el argentino habló de la posibilidad de romper la racha, pero puso tranquilidad: “Me parece que uno puede transmitir lo que está convencido, desde un concepto futbolístico hasta una cuestión emocional. Lo veo como una oportunidad, todo se puede, es cosa de convencer y ser constante. Si vamos al pasado cercano, con otra repercusión, me pasó muchísimo también de dirigir un equipo que hace años que no ganaba en tal estadio por tal cosa o un equipo que nunca había sido campeón en un torneo largo. Todo se puede, es cuestión de convencerse, trabajar y ser constante. Este partido, de diferente, lo único que tiene es que es un clásico”, precisó antes del cotejo.

Piensa en grande

Álvarez también valoró el esfuerzo realizado por sus pupilos dependiendo de las circunstancias: “El equipo en el segundo tiempo resistió, cuidó en demasía el resultado. Bien, pero en demasía. El primer tiempo de la U me pareció excelente. Con aciertos y errores. Sé lo importante que era ganar en esta cancha y justifica un poco lo que hicimos en el segundo tiempo, sin quitarle sus méritos al rival también, que puso mucha gente en ataque. Lo pudimos ganar”, señaló.

“Proponíamos recuperar la pelota muy alto y necesitábamos un gran esfuerzo de los tres puntas, para jugar contra los centrales y Pavez. Hicimos un desgaste importante que pudimos soportar en el primer tiempo, por eso los cambios del segundo tiempo y el ingreso de Assadi como mediapunta, enganch para tener más juego junto Poblete y Díaz”, añadió.

A pesar de haber roto el maleficio del Monumental, Álvarez no se conforma: “Este club se merece lo mejor, en poco tiempo me mostraron los hinchas, dirigentes, empleados y jugadores lo que es este club. La U se merece lo mejor, y yo espero quedar en la historia de la U por algo mucho más importante”, sentenció.