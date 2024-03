¿Fue mano? ¿Entró antes? Revisa la polémica que marca el Superclásico en el Monumental

La polémica se instala en el Monumental a 12 minutos de que finalice el tiempo reglamentario. Cuando Colo Colo estaba volcado buscando el empate, Maximiliano Falcón ganó por aire y tras una serie de rebotes parecía gol. El zaguero salió a celebrarlo y todos pensaban que era el empate. Sin embargo, el juez José Cabero cobró mano y desató la rabia de los albos.

Resulta que tras un enredo muy cerca de la línea, Esteban Pavez impactó la pelota con su brazo. El golero Gabriel Castellón la despejaba y el capitán del Cacique arremetía con toda su humanidad. Lo que está claro es que, efectivamente, la bola dio en una ilícita del cuerpo del volante. Sin embargo, jugadores y cuerpo técnico de Colo Colo decían que la pelota ya había traspasado la línea íntegramente.

Tras algunos instantes de revisión, el VAR le dijo a Cabero que su decisión era correcta y que la U jugaba desde el fondo. ¿Por qué no fue a verla al monitor? A tratarse de una acción objetiva (no interpretativa), desde la cabina le dicen al árbitro principal de que se trató la jugada y no es necesario observarla en la pantalla.