Betis cae con Villarreal en casa y suma un nuevo tropiezo en LaLiga

Una derrota 2-3 sufrió este domingo Real Betis como local ante el Villarreal, en partido correspondiente a la fecha 28 de LaLiga de España.

Un encuentro equiparado protagonizaron Verdiblancos y Groguets, con ambos elencos tratando de protagonizar en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla.

Sin embargo, los goles debieron esperar hasta la media hora del tiempo inicial, cuando los locales clavaron la primera estocada mediante Guido Rodríguez en el minuto 30.

No obstante, la reacción visitante no tardaría en llegar ya que Álex Baena marcó el empate en el 40′, alegría que de todas formas no duraría mucho para los dirigidos por Marcelino, ya que Willian José, tras un centro al área, volvió a adelantar a los pupilos del chileno Manuel Pellegrini.

En el complemento Villarreal nuevamente encontraría la igualdad, esta vez mediante un autogol de Sokratis en el 49′.

Pero las malas noticias seguirían para el cuadro del también nacional Claudio Bravo (ausente por lesión), ya que en el minuto 67′ Alexander Sörloth puso el definitivo 2-3 para los forasteros.