“Le dije que estaba cagado del mate”: el Coca Mendoza revela que reprochó a Leonel Herrera por subastar histórica camiseta de Colo Colo 91

El reloj avanza. La angustia y hasta la molestia crecen. El sábado, a través de la plataforma Dreams Auctions, se debería subastar una de las camisetas más emblemáticas de la historia de Colo Colo y del fútbol chileno: la casaquilla con que Leonel Herrera marcó el último gol de la final de la Copa Libertadores de 1991, que el equipo de Mirko Jozic le ganó a Olimpia, para darle al fútbol chileno su primer y más trascendente triunfo a nivel de clubes.

Las condiciones son públicas. Quien aspire a quedarse con la mítica prenda deberá desembolsar un mínimo de US$ 30 mil (unos $ 26 millones). La estimación, en todo caso, llega a los US$ 40 mil ($ 34,6 millones). Sin embargo, hay quienes postulan que la casaquilla no tiene precio. Y, en un juego de palabras plenamente atingente, tiene demasiado valor como para reducirlo a lo estrictamente monetario.

El Coca reprochó a Herrera

Gabriel Mendoza inició ese partido, aunque tuvo que salir tempranamente de la cancha por una lesión y volvió solo para los festejos. Aún así, guarda como un tesoro el principal recuerdo de su carrera deportiva. No la tiene enmarcada, pero la explicación refuerza la importancia que le da. “Si se metieran a robar a la casa y la vieran en un cuadro, sería lo primero que se llevarían”, sostiene. En ese escenario, la camiseta cambia constantemente de sitio, por razones de seguridad. “La tengo en un búnker”, grafica.

En virtud de la misma consideración, el ex carrilero derecho revela a El Deportivo que le reprochó a Herrera la decisión de vender la casaquilla que lo hizo partícipe de una leyenda. “Me contó. Le dije que estaba cagado de mate. Se lo dije. Uno no se puede meter en las cosas personales. Me imagino que debe tener buenas razones. Lo que digo es que esa camiseta no tiene precio, no tiene un valor tangible. Es simbólica”, sostiene.

Leonel Herrera luce la histórica camiseta que saldrá a remate (Foto: Instagram Dreams Auctions)

Eso sí, da cuenta de que procura entender la motivación. “Uno no sabe el contexto. El me dijo ‘yo sé donde me aprieta el zapato’. Soy su amigo y respeto eso, pero yo, aunque esté quebrado, nunca me voy a deshacer de esa camiseta. No podría. Por ningún motivo”, sentencia.

La postura del granerino coincide con la que manifestó Luis Pérez, el otro goleador de la jornada, a El Deportivo. Sin embargo, Mendoza refuerza su motivación personal. “Soy amigo de Leo y lo hablé solo con él. No lo comparto, no estoy de acuerdo, pero son situaciones personales”, insiste.

El dardo a Blanco y Negro

Mendoza va, incluso, más allá. Sostiene que Blanco y Negro podría estar atento para ir en ayuda de los jugadores de ese histórico plantel que pudieran enfrentar algún problema. La realidad, dice, es otra. “Blanco y Negro no hace nada por los campeones de America. Nos miran como números, como una simple camiseta. Pero esa camiseta tiene historia, tiene alma, recuerdos. Si no lo hace con el plantel más ganador de la historia de Colo Colo, qué va a hacer por una camiseta. Ni deben saber que se está rematando”, sostiene.

En ese contexto, reclama un mayor compromiso de la concesionaria que administra al Cacique y, ciertamente, al museo desde donde Herrera retiró la polera que pone en venta. “Se van a cumplir 33 años. En algún momento, queríamos traer a Mirko y nadie nos ayudó. La camiseta se la sacan del museo. Ellos nos saben, no tienen idea de lo que significa Colo Colo para la gente o de lo que puede llegar a representar una camiseta como la de Leo”. concluye.